Giresun'da fındığa ek gelir için salep tohumu dağıtıldı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde 43 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 325 kilogram salep yumru tohumu dağıtımı yapıldı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafında ülkemiz genelinde yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, 43 çiftçimize yüzde 50 hibe destekli toplam bin 325 kg salep yumru tohumluğu dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca uzman bir teknik ekip tarafından çiftçilerimize salep üretimi ve değerlendirilmesi konusunda eğitim verildi. TAKEP projesinin temel amacı ve hedefi, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için boş bırakılan, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesidir. Giresun İlimizde uygulamaya konulan ve değerli bir tarımsal ürün olan salep projesinin hibe başvuru değerlendirmeleri yapılırken, 40 yaş altı genç ve kadın çiftçilerin desteklenmesine öncelik verilmiştir ve yetiştiricilik süresince İl, İlçe müdürlüklerimiz tarafından teknik destek sağlanacaktır" denildi. - GİRESUN