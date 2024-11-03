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Giresun'da Anadolu Mandası Islahı Projesine 19 Milyon Lira Destek

Giresun'da Anadolu Mandası Islahı Projesine 19 Milyon Lira Destek
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Giresun'da 2012 yılından beri devam eden Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi kapsamında toplam 19 milyon 986 bin 895 lira destekleme ödemesi yapıldığı açıklandı. Proje ile manda yetiştiriciliği geliştirilmekte ve mevcut mandaların et ve süt verimleri artırılmaktadır.

Giresun'da 2012 yılından beridir yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında bugüne kadar 19 milyon 986 bin 895 destekleme ödemesi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında Giresun'a 11 yılda 19 milyon 986 bin 895 destekleme ödemesi yapıldığı açıklandı.

Giresun ilinde halen yürütülmekte olan projeyle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Proje, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında 2012 yılında imzalanan protokolle uygulanmaya başlanmış ve halen devam etmektedir. Projede manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, mevcut mandaların et ve süt verimlerinin artırılması amaçlanmaktadır. Giresun ilinde projeye kayıtlı manda yetiştiricilerine 2023 yılında 5 milyon 358 bin 500 lira olmak üzere, 2012 yılından bu yana toplamda 19 milyon 986 bin 895 lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Islah projesi kapsamında verilen bu destekler sayesinde ilimizde bırakılmaya yüz tutmuş manda yetiştiriciliği yeniden rağbet görmeye başlamıştır" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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