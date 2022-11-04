Giresun'da 160 metrekarelik tesisten 6 ülkeye fındık ve fındık ezmesi ihracatı

Giresun'da devlet desteğiyle 160 metrekarelik alana fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kuran Tuncay Usta, 6 ülkeye fındık ve fındık ezmesi ihraç ediyor.

Giresun'da devlet desteğiyle 160 metrekarelik alana fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kuran Tuncay Usta, 6 ülkeye fındık ve fındık ezmesi ihraç ediyor.

Giresun'un sahile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Güce ilçesinde yaşayan ve yıllarca gemilerde görev yapan 4 çocuk babası Usta, ilçede fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kurmaya karar verdi.

KOSGEB'den de destek alan Usta, 2020'de 160 metrekarelik iş yerine makinelerin kurulumunu yaptı. Aynı yılın eylül ayında da "Fındıkal" markası adı altında paketli fındık ve fındık ezmesi üretimine başlayan Usta, aile fertlerince işletilen firmayla ürünlerini Kanada, Japonya, İngiltere, Hollanda, Katar ve Dubai'ye ihraç etmeye başladı.

Usta, AA muhabirine, uzun yıllar böyle bir tesis kurmayı hayal ettiğini ve bunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

6 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğine üye olduğunu ve bu yıldan itibaren de ihracata başladıklarını dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Girişimlerimiz sonucu Kanada, Japonya, İngiltere, Hollanda, Katar ve Dubai'de iş bağlantıları kurduk. Bu ülkelere ihracat yapmaya başladık. Bugüne kadar da 20 tonun üzerinde paketli fındık ve fındık ezmesini söz konusu ülkelere gönderdik. Küçük ölçekli bir işletmeyiz. Kapasitemiz ölçüsünde de yeni siparişlerin hazırlanması süreci devam ediyor. Hedefimiz her geçen yıl ihracat rakamlarını artırmak."

Giresun kalite fındığına çok hassasiyet, özen gösterdiklerini ifade eden Usta, "Giresun kalite fındığının farklı olduğunu dünyanın en ücra köşesine kadar göstermek istiyoruz. Bunu başardık mı? Şu ana kadar başardık. Bu fındıklar buradan çuvallarla satılmıyor. Buradan 250-500 gram ve bir kilogram olarak satılıyor. Çünkü Giresun kalite fındık elmastan daha kıymetli. Dünyanın en kıymetli gıdası. Biz bunun bilincinde olarak üretim yapıyor ve ürettiğimiz ürünleri bu bilinçle atıyoruz." dedi.

"Özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinde düzenlenecek gıda fuarlarına katılacağız"

Güce gibi küçük bir ilçeden fındık ihracatı gerçekleştirmekten gurur duyduğunu dile getiren Usta, "Küçük ölçekli bir firma olmamıza rağmen yeni ülke hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinde düzenlenecek gıda fuarlarına katılacağız. Markamızı bu coğrafyalarda tanıtmak, daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, üretim alanının büyütülmesi ve ürün portföyünün artırılmasını amaçladıklarına işaret ederek, değirmencilik hizmeti de verdikleri tesiste bölgede üretilen fındıkların kırımı, kavrulması ve paketlenmesi işlemlerinin de yapıldığını aktardı.

Usta'nın oğlu Kürşat Alper Usta da aile işletmesine destek sağladığını vurgulayarak, "Kısa süre içerisinde önemli mesafe aldık. Hedefimiz vardı, bunları başardık. Yeni hayaller kuruyoruz. Bunlar doğrultusunda ilerliyoruz." diye konuştu.