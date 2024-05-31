Giresun 1. OSB'de 2 bin 600 kişi istihdam ediliyor

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 1. Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) 34 tesiste 2 bin 600 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

GTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 1. Osb'nin Olağan Mali Genel Kuruluna katılan Çakırmelikoğlu, ticari yaşamda sanayinin önemli olduğunu vurguladı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren 1. Osb'nin eksik ve taleplerini bire bir takip ettiklerinin altını çizen Çakırmelikoğlu, "Giresun 1. Osb'de şu an 34 tesiste 2 bin 600 kişi istihdam edilmektedir. Birçok işletmemizin imalatı ihracat ile yurtdışına pazarlanmaktadır. Bu bizim ortaya koyduğumuz ortak hedefimizin meyvesidir." ifadelerini kullandı.

Çakırmelikoğlu, 1. Osb'nin altyapı eksikliğinin giderilmesi için projelendirilen çalışmanın ilgili Bakanlığına sunulacak olmasının önemine dikkati çekerek, bu konuda üyelerin katkı vermesi gerektiğini aktardı.

Giresun'un kalkınmasında Osb'lerin önemini anlatan Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

"2022 yılı sonu ile kuruluşu gerçekleştirilen 3. Organize Sanayi Bölgesi (Espiye-Tirebolu) ve 4. Organize Sanayi Bölgesi (Görele-Çavuşlu) için devletimizin kamulaştırma çalışmalarını beklemekteyiz. Bu sürecin tamamlanmasını yakından takip etmekteyiz. Ayrıca Şebinkarahisar-Alucra-Çamoluk bölgesini kapsayacak şekilde planlanan 5. Organize Sanayi Bölgesinin bu yıl içerisinde kuruluşunun gerçekleştirilmesi adına ilgili Bakanlıkla iletişimimiz sürmektedir."

Giresun 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kara ise OSB'lere önemli katkıları olan Çakırmelikoğlu'na teşekkür etti.