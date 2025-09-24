Gine Enerji Bakanı Yatırımlar ve Yenilenebilir Enerji Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Gine Enerji Bakanı Namory Camara, Gine halkının ve ekonomisinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi güvenilir ve yüksek kaliteyle sağlamayabilmek için üretim, iletim ve dağıtımda kapsamlı yatırımlar gerektiğini söyledi.

Camara, AA muhabirine, enerji üretimini desteklemek için hidroelektriğe, doğal gazla çalışan termik santrallere ve güneş enerjisine yatırım yapılması gerektiğini belirterek, "Enerji zincirindeki her bir halka güçlendirilmezse herhangi bir aşamada kesinti riski oluşur, bu nedenle her halkayı güçlendirmek kritik öneme sahip." dedi.

2035'e kadar enerji üretimi, iletimi ve dağıtımını kapsayan bir plan hazırladıklarını ve birçok büyük projenin gündemlerinde olduğunu kaydeden Camara, 5 yıl içinde üretim kapasitesi ihtiyacının 3 bin megavata, 15 yıl içinde ise yüzde 70'i yenilenebilir enerji olmak üzere 10 bin megavata ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.

Camara, taşımacılık ve dağıtım ağlarının ihtiyaçlarına değinerek, planın 2035'e kadar üretim, iletim ve dağıtımı içeren çeşitli talep artışı senaryoları altında ulusal enerji ihtiyaçlarını kapsadığının bilgisini paylaştı.

Enerji sektöründe istatistik ve veri analiz kapasitesinin güçlendirilmesi için yeniden yapılanma çalışmaları yürütüldüğünü bildiren Camara, öte yandan iklim değişikliği, enerji verimliliği ve bölgesel elektrik piyasasındaki zorluklara yanıt verecek düzenlemelerin güncellendiğini kaydetti.

Büyük projeler ve politika reformları Gine'nin enerji büyümesini yönlendiriyor

Camara, planlanan hidroelektrik santralleri arasında Pita'da 291 megavat kapasiteli Grand Kinkon, Kankan'da 100 megavatlık Morissananko, Nijer Havzası'nda çok amaçlı 90 megavatlık Fomi ve Senegal Nehri Havzası'nda 294 megavatlık Koukoutamba projelerinin yer aldığını belirtti.

Kakara'da 120 megavat kapasiteli hibrit kompleksin inşasının ilerlediğini kaydeden Camara, "Bunlarla birlikte, özel sektör ortaklığıyla yeni güneş enerjisi projeleri geliştiriliyor ve şebeke istikrarı için depolama sistemleri planlanıyor." ifadesini kullandı.

Camara, özel şirketlerle işbirliği içinde, özellikle güneş santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ulusal enerji karışımını çeşitlendirdiklerini aktararak, "Gine'nin enerji politikası öncelikli olarak yenilenebilir enerji potansiyelinden yararlanmaya, özellikle hidroelektrik ve güneş enerjisine dayanıyor. Güneş enerjisi santrallerinin geliştirilmesi, enerji politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Gine'de rüzgar koridorlarının da incelendiğini belirten Camara, şu ana kadar yapılan ölçümlerin henüz bir sonuç vermediğini, bu nedenle güneş ve rüzgar gibi kesintili kaynakların mutlaka depolama çözümleriyle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye ile enerjide ortak projeler geliştirilecek

Gine ekonomisi için en önemli maden kaynaklarının boksit, demir ve altın olduğunu ve bunların işletilmesi için çeşitli özel şirketle birlikte çalıştıklarını kaydeden Camara, "Yabancı yatırımları ve özel sektörün katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. M300 programı kapsamında özel sektörün payının yüzde 8'e ulaşması bekleniyor. Yabancı yatırımcılar, özellikle üretim, dağıtım ve pazarlama olmak üzere sektörün tüm alanlarında yer alabilir." ifadelerini kullandı.

Camara, Gine'nin 2040'a kadar enerji hizmetlerinde yüzde 100 evrensel erişim sağlamayı hedeflediğini vurgulayarak, "En temel ortaklık, hem kamu kurumlarını hem de özel işletmeleri kapsayan karşılıklı faydaya dayalı bir Kamu-Özel Ortaklığıdır." dedi.

Ağustos'ta Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile iki ülke arasında enerji sektöründe işbirliği imkanlarını ele aldıklarını anımsatan Camara, "Kamu-Özel Ortaklığı ve Bağımsız Enerji Üreticileri aracılığıyla özel yatırımı teşvik etme, Gine'nin elektrik piyasasında teknik iş birliğini ilerletme ve enerji, madencilik ile lojistiği kapsayan ortak projeler geliştirme konusunda anlaştık." diye konuştu.