Gilead Türkiye Hematoloji-Onkoloji İş Birimi Direktörlüğü'ne Defne Altay Nazlı, HIV İş Birimi Direktörlüğü'ne ise Gözde Ünverdi Arslan atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gilead Türkiye Hematoloji-Onkoloji ve HIV İş Birimleri'ne iki yeni atama gerçekleşti. Defne Altay Nazlı Hematoloji-Onkoloji İş Birimi Direktörü ve Gözde Ünverdi Arslan HIV İş Birimi Direktörü olarak görevlendirildi.

Verilen bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Defne Altay Nazlı, 21 yıllık ilaç sektörü kariyerinde özellikle hematoloji ve onkoloji alanlarında Roche, GSK ve Amgen ilaçta farklı yönetici pozisyonlarında yer aldı.

Nazlı, son olarak 2014'ten bu yana Amgen İlaç'ta Hematoloji ve Onkoloji iş birimlerinin yöneticiliğini yaptı ve yönetim kurulunda da aktif rol aldı.

Gözde Ünverdi Arslan ise Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans eğitiminin ardından yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA bölümünde tamamladı.

İş hayatına Bayer'de başlayan Arslan, AstraZeneca ve Novartis ilaç şirketlerinde edindiği 20 yıllık deneyiminde satış, pazarlama, operasyon ve stratejik planlama alanlarında ülke ve bölge rollerinde yer aldı.

Arslan, 2020'den bu yana Roche Doğu Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkelerden Sorumlu Pazarlama ve Pazar Erişim Direktörlüğü görevini üstlendi.