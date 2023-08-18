Gilead'dan "Birlikte HIV'den Daha da Güçlüyüz" platformu

Gilead, HIV ile mücadelede, hekim dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve çözüm ortaklarını "Birlikte HIV'den Daha da Güçlüyüz" platformunda buluşturuyor.

Gilead, HIV ile mücadelede, hekim dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve çözüm ortaklarını "Birlikte HIV'den Daha da Güçlüyüz" platformunda buluşturuyor.

Gilead açıklamasına göre, 1980'li yılların başlarında ortaya çıkan ve birçok insanın ölümüne neden olan HIV enfeksiyonu, geliştirilen tedavi yöntemleri ile günümüzde tedavi edilebilen kronik bir enfeksiyon halini aldı. Toplumun geniş bir kesiminde halen HIV ile ilgili yeterli bilgi ve farkındalık mevcut değil.

HIV'i baskılayıcı etkin tedavilerin geliştirilmesi ve küresel çapta atılan etkili adımlar sayesinde kontrol altına alınan HIV, artık tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon. HIV ile yaşayan kişiler düzenli tedaviyle işlerine, okullarına, yaşamlarına devam edebiliyor ve hatta HIV negatif bebek sahibi olabiliyor.

35 yıldır HIV alanında yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak bu sağlık durumlarının ölümcül olmaktan çıkıp, yönetilebilir hale dönüştürülmesi için çalışan Gilead, toplumda farkındalığın artırılması yönündeki çabalara destek olmaya devam ediyor. Gilead 1 Aralık Dünya AIDS Günü vesilesiyle HIV alanında faaliyet gösteren dernekler, uzman hekimler ve diğer paydaşlarla ortak bir amaç çerçevesinde güçleri birleştirip mümkün olan en fazla sayıda kişiye ulaşmayı hedeflediği "Tek Ses" farkındalık projesini hayata geçirmişti.

Gilead, şimdi de HIV ile mücadelede hekim dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve çözüm ortaklarını bir araya getirerek, "Birlikte HIV'den Daha da Güçlüyüz" platformunda buluşturuyor. Platformun ortak vizyonu; HIV konusunda farkındalığı yükseltmeye, anonim teste erişimin artırılmasına ve HIV konusunda servisler ve çözümler geliştirmeye odaklanıyor.

"Tanı alan kişilerin yolculuğunda onlara destek olmak amacıyla harekete geçiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, Gilead'ın, HIV tedavisinde dünyanın ilk tek tablet rejimini ve HIV enfeksiyonunu önleyen çeşitli yenilikçi ilaçları geliştirerek enfeksiyonu çaresiz bir hastalık olmaktan çıkartıp, kronik bir sağlık durumuna dönüştürmeyi başardığını belirtti.

Türkiye'de HIV'in, alanında uzman hekimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan Kovid-19 dönemi sonrası HIV Politikaları Raporu'nda, Türkiye'de anonim test imkanlarına erişimin artırılması ve toplumda HIV farkındalığının yaygınlaştırılmasının, alınması gereken acil aksiyonlar arasında yer aldığını aktaran Girgin, şunları kaydetti:

"Gilead olarak, ülkemizde anonim test kapasitesini artırmak, risk altındaki kişilerin tanı öncesi farkındalığına katkıda bulunmak, tanı alan kişilerin yolculuğunda onlara destek olmak amacıyla harekete geçiyoruz. HIV pozitif durumunu bilme oranı şu anda yüzde 40 olarak tahmin ediliyor. Bu oranın yüzde 90 seviyesine çıkması durumunda 2040 yılına kadar vaka sayılarında önemli düşüşler olabilir.

Gilead 35 yıldır dünyada HIV ile yaşayan insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için tedaviler geliştiriyor. Dünyanın her yerinde STK'lar, kamu kurumları ve sağlık kurumlarıyla birlikte HIV ile enfekte kişilerin hayatlarını daha iyi devam ettirebilmesi için bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. 2023 yılında da AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Güneydoğu Nöroloji ve İnfeksiyon Derneği, HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği, HIV Enfeksiyonu Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği hekim dernekleri ve konunun önemli paydaşı özne dernekleri Pozitif-İz Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği, sivil toplum kuruluşlarıyla (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı) ve dijital çözüm ortağımız Albert Health ile bir dizi projeyi hayata geçirmek arzusundayız."

Albert Health iş birliğiyle hayata geçirilen tanı öncesinde farkındalığı artırmak, tanı sonrasında ise HIV ile yaşayan kişilere yolculuklarında eşlik etmek üzere Albert Dijital Sağlık Asistanı uygulaması kapsamında HIV'e özel geliştirilmiş bir program sunulacak. Klinik sonuçlara dayalı, yapay zeka destekli kronik hastalık yönetimi uygulaması kapsamında geliştirilen HIV Programı ile risk altındaki kişilerin ve HIV ile yaşayan kişilerin, farkındalığını artırmak ve tedavilerinde onlara destek olması amaçlanıyor.

Türkiye'de vaka artışlarının başlıca sebepleri arasında Türkiye'de enfeksiyonun bulaş yolları, önleyici ve koruyucu tedavi yöntemlerine dair bilgi düzeyinin ve farkındalığın az olması yer alıyor.

Sağlık kurumlarına test yaptırmaya gitmek için çekinen kişilerin isim vermeden anonim olarak rahatlıkla test yaptırabilmeleri, doğrulayıcı teste yönlendirme ve tanı konabilmesi için önem taşıyor. Bu bağlamda hayata geçirilecek bir dizi proje ile anonim olarak teste yönelik kapasitenin artırılmasına destek olunması amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) dünya çapında HIV pandemisini sonlandırmak amacıyla daha önceden belirlediği 90-90-90 tanı-tedavi-viral baskılama hedeflerini, 95-95-95 olarak güncelledi. Buna göre, 2030 yılına kadar, HIV ile yaşayan kişilerin yüzde 95'inin tanı almış olması, tanı almış kişilerin yüzde 95'inin tedavi altında olması, tedavi gören kişilerin de yüzde 95'inin viral yükünün baskılanmış olması hedefleniyor.