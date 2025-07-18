Gıdalardaki Bitki Toksinleri İçin Resmi Kontrol Kriterleri Belirlendi

Gıdalardaki bitki toksinleri seviyelerinin, resmi kontrolü için numune alma ve analiz metodu kriterleri belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Bitki Toksinleri Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, gıdalardaki bitki toksinleri seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma ve analiz metodu kriterleri belirlendi. Bu kapsamda, gıdalardaki bitki toksinleri seviyelerinin kontrolü için alınan numuneler, tebliğde belirtilen metotlara uygun yapılacak.

Gıda kategorisinde sınıflandırılamayan bir gıda söz konusu olduğunda, numune alma metodu o gıdanın parçacık boyutuna veya o gıdanın gıda kategorilerinden birinde sınıflandırılabilen belirli bir gıda ile benzerliğine göre belirlenecek.

Gıdalardaki bitki toksinleri seviyelerinin kontrolü için kullanılan numune hazırlama ve analiz metotları, belirtilen kriterlere uygun olacak.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren ve bu kapsamda yer alan ürünlerde, resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar, 31 Aralık 2025'e kadar bu Tebliğ hükümlerine uyacak.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce geçerli olan analiz yöntemleri, belirtilen tüm özel gereksinimlere uymasalar bile, 1 Temmuz 2028'e kadar kullanılmaya devam edilebilecek.