Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı Yapıldı

GIDA ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunması amacıyla mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Toplantıda, her ay düzenli olarak bakan yardımcıları düzeyinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği belirtilerek, "Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki son gelişmeler görüşülmüş, devam eden 2024 yılı hasat sezonu dikkate alınarak tarımsal ürünlerdeki arz ve talep durumu ile ürün bazında oluşan ihtiyaçlar ele alınmıştır. Ayrıca üreticilerimizin korunması ve ürünlerinin daha iyi şartlarda değerlendirilmesi kapsamında güncel sorunlar ele alınmış ve çözüm önerileri tartışılmıştır" denildi.

'ÜRETİCİ VE VATANDAŞLARIN KORUNMASINA DEVAM EDİLECEK'

Toplantıda ayrıca tarımsal ürünlerde arz ve talep dengesinin sağlanmasına ilişkin önerilerin görüşüldüğü belirtilerek, "Üreticilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak dış ticaret tedbirleri dahil olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Komite, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyonuyla dezenflasyon sürecine olan katkıları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.