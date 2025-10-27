Haberler

Gıda ve Tarım Komitesi Fiyat Gelişmelerini Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde toplandı. Toplantıda temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri, arz ve talep durumu ele alındı. İthalat yoluyla arzın sürdürülmesi ve temel gıda ürünlerinin fiyat istikrarı için yeni tedbirler değerlendirildi.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'nın yanı sıra ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, komitenin önceki toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın değerlendirilmesinin ardından ana gündem maddesi olan temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri ile arz ve talep durumu detaylı bir şekilde ele alındı.

Yurt içi üretim tahminleri dikkate alınarak tüketicilere sağlanan arzın bazı gıda ürünlerinde ithalat yoluyla desteklenmesi suretiyle dengeli şekilde devam edeceği teyit edildi.

Ayrıca, fiyat hareketlerinden tüketicilerin asgari düzeyde etkilenmelerini teminen alınabilecek kısa vadeli tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, bu kapsamda, ekmek gibi bazı temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesine yönelik ilgili mevzuatın incelenerek daha etkin bir modele geçilmesi amacıyla gerekli çalışmaların tamamlanması kararlaştırıldı.

Arz yönlü tedbirler

Toplantıda, arz yönlü tedbirler kapsamında orta vadede örtü altı üretim ve tarımsal sulama yatırımları dahil sürdürülebilir üretimin sağlanması için üreticilere verilen desteklerin artırılarak devam ettirilmesine karar verildi. Temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarını olumsuz etkileyebilecek faktörlerin kök nedenleri değerlendirilirken, ilgili kurumların eş güdüm içinde başta "Erken Uyarı Sistemi" olmak üzere gerekli çalışmaları sürdürmelerinin önemi vurgulandı.

Komitenin, enflasyon hedeflerinden taviz vermeden gıda fiyatlarında istikrara ve gıda arz güvenliğine katkı sağlayacak, üreticiyi ve tüketiciyi gözetecek tüm tedbirleri bütüncül bir şekilde uygulamasına devam etmesi de kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.