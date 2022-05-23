Gıda Komitesi toplantısı yarın Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılacak - Haberler

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Gıda Komitesi toplantısı yarın Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılacak

AA - Enes Duran - Ekonomi
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Gıda Komitesi toplantısı yarın Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılacak

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde toplanacak.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek Gıda Komitesi toplantısında, gıda arzı ve fiyatlarındaki son gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri görüşülecek.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Gıda Komitesi, Enflasyon, Maliye, Ekonomi, Haberler

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