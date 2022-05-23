Gıda Komitesi toplantısı yarın Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılacak - Haberler

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek Gıda Komitesi toplantısında, gıda arzı ve fiyatlarındaki son gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri görüşülecek.