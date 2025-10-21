Haberler

Gıda Güvenliği İçin Perfloroalkil Bileşenleri Denetimi Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak adına perfloroalkil bileşenlerinin denetimine yönelik yeni numune alma ve analiz kriterlerini Resmi Gazete'de yayımladı. Denetim sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve numune alma yöntemleri belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak amacıyla perfloroalkil bileşenlerinin denetimi için uygulanacak numune alma ve analiz kriterlerini belirlendi.

Bakanlıkça hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalardaki Perfloroalkil Bileşenlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, sanayide yaygın olarak kullanılan Perfloroalkil (PFAS) bileşenlerinin gıdalardaki varlığını tespit etmek için uygulanacak numune alma, hazırlama ve analiz metotları tespit edildi.

Buna göre, numune alacak kontrol görevlileri, denetim sırasında floropolimer içeren veya su geçirmezlik özelliği PFAS ile sağlanmış kıyafet ya da eldiven giyemeyecek. Numuneye dışarıdan herhangi bir PFAS bulaşmasını tamamen engellemek amacıyla denetçiler, numune alma gününde PFAS içerebilen nemlendirici, kozmetik, el kremi ve güneş kremi gibi kişisel bakım ürünlerini kullanamayacak.

Numunelerin alınması, taşınması ve depolanması sırasında kullanılacak kapların da polipropilen veya polietilen gibi PFAS içermeyen malzemelerden yapılması zorunlu olacak, cam kapların kullanımına ise izin verilmeyecek.

Numune sayısı şartları

Düzenleme, gıda partilerinin büyüklüğüne göre nasıl alt partilere ayrılacağını da net kurallara bağlıyor. Örneğin, dökme sevkiyatla ticareti yapılan bitkisel yağlar gibi ürünlerde 1500 tonu aşan partiler, her biri 500 tonluk alt partilere bölünecek. Ticareti dökme olarak yapılmayan ve 15 tonu aşan diğer ürün partileri ise 15-30 tonluk alt partiler halinde incelenecek.

Alınacak numune sayısı, ürünün ambalajlı olup olmamasına göre farklılık gösterecek. Ayrı paketlerden oluşmayan 50 kilogramdan az partilerden en az 3 birincil numune alınırken, 500 kilogramı aşan partilerde bu sayı 10'a çıkacak. Gıdanın 100'den fazla paket veya birimden oluştuğu durumlarda ise partinin yaklaşık yüzde 5'ini temsil edecek şekilde maksimum 10 paket numune olarak alınacak.

Laboratuvarlar, kendilerine ulaşan numunelerin analizinde de titiz prosedürler izleyecek. Analizlerde kullanılacak ekipmanların paslanmaz çelik veya yüksek yoğunluklu polietilen gibi PFAS içermeyen materyallerden yapılmış olması ve özel temizleyicilerle temizlenmesi gerekecek. Laboratuvarların uygulayacağı analiz metotlarının, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'nde belirtilen kriterleri karşılaması zorunlu olacak.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.