Haberler

Bakan Yumaklı'dan Antalya'da gıda deposunda tespit edilen ürünlere ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki bir gıda deposunda etiketleri değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlanan son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin imha edildiğini açıkladı. Bakan, güvenilir gıda sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da bir gıda deposunda ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edildiğini ve söz konusu ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Antalya'da, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
'Asgari ücret' sorusuna uzman isimden net cevap: Bu oranı geçmez

"Asgari ücret" sorusuna uzman isimden net cevap: Bu oranı geçmez
ABD'de Altın Kart'ı 1 milyon dolara satışa çıkardı

1 milyon dolarınız varsa ABD vatandaşlığınız garanti
Anlaşma tamam! 2. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig'in iki yıldızını birden transfer ediyor

Bursaspor, Süper Lig'in 2 yıldızını birden transfer ediyor
title