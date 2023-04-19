Gıda denetimleri Ramazan ayında hız kesmedi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayında üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde başta Ramazan kumanyaları ve iftariyelikler olmak üzere gıda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler Ramazan'ın başladığı günden bu yana ülke genelinde 184 bin 711 gıda denetimi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kayıtlı ve onaylı işletmelerde tüketicinin aldatılmasının önlenmesi ve gıda güvenilirliğinin temini için gıda ve yemle ilgili faaliyet gösteren tüm üretim, satış ve tüketim yerlerine yönelik yürütülen denetim ve kontrolleri Ramazan ayında artırdı. Denetimlerde 81 il müdürlüğü ve bağlı ilçe müdürlüklerinden 7 bin 570 resmi kontrol personeli görev aldı. Denetimlerde gıdalardan numune alınarak laboratuvarlara gönderildi. Ekipler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan kontrol planı ve ihbar, şüphe, şikayet üzerine denetim programlarına ek olarak Ramazan nedeniyle üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde başta Ramazan kumanyaları ve iftariyelikler olmak üzere gıda denetimlerini sıklaştırdı. Ramazan ayında ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerinde 7 bin 435, unlu ürünler üretim ve satış yerlerinde 15 bin 79, şekerleme üretim ve satış yerlerinde bin 639, pastacılık ürünlerine ait iş yerlerinde 6 bin 677, toplu tüketim ve satış yerlerinde ise 153 bin 881 olmak üzere Türkiye genelinde toplam 184 bin 711 denetim gerçekleştirildi. Söz konusu denetimlerde bin 158 adet idari para cezası uygulandı, 4 iş yeri için ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu cezalar ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş ürünler, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygunsuzluktan dolayı uygulandı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini artıran ekipler, şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda iş yerlerine yönelik kontrollere hassasiyet gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ramazan ayında gıda denetimlerini artırdıklarını belirterek, güvenilir gıdaya erişimi en temel insan haklarından birisi olarak gördüklerini vurguladı. Bu konuyu hassasiyetle takip ettiklerinin altını çizen Kirişci, vatandaşların kaliteli, sağlıklı, güvenilir gıda ile beslenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin gıda denetimleri yıl boyu 81 ilde aralıksız sürüyor. Ramazan ayının ve bayramın önemine binaen de denetimleri artırdık. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün Alo 174 gıda hattı, değerli vatandaşlarımızın gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerini en kısa sürede sonuçlandırmak için çalışıyor. Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa sonuç almak daha kolaylaşıyor. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız." - ANKARA