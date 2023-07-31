GİB İnternet Sitesine Erişim Sorunları Yaşanıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan gib.gov.tr'ye yoğunluk nedeniyle erişim sorunları yaşanıyor. Yapılandırma kapsamında borç ödemeleri 31 Temmuz günü (Bugün) sona eriyor. Son gün olması sebebiyle erişimde sorunlar ortaya çıktı. 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların, gelir vergisi ve MTV ödemeleri 31 Temmuz tarihinde sona eriyor. GİB İnteraktif vergi dairesinde ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, gün ortasından beri erişim sorunları yaşıyor. Bazı vatandaşlar hiçbir şekilde giremezken bazı kişiler de uzun beklemelerin ardından erişim sağlayabiliyor.