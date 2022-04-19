Gezgin arıcıların yayla yolculuğu başladı (1)

Türkiye'nin farklı bölgelerinden geldikleri Muğla'da kışı geçiren gezgin arıcılar, havaların ısınmasıyla kovanlarını yaylalara taşımaya başladı.

Türkiye'de çam balı üretiminin yüzde 90'ının karşılandığı Muğla'da kış mevsimini geçiren ve marttan itibaren kovan bakımına başlayan arıcıları, baharın gelmesiyle tatlı bir telaş sardı.

Yaylalara çıkmak için hazırlık yapan ve kolonilerini genişletmeye çalışan bal üreticileri, arı kovanlarını taşıyacakları bölgelerin hava ve iklim şartlarını yakından takip ediyor. Muğla'dan göç edecekleri yaylaları belirleyen gezgin arıcılar, gittikleri yerlerde ihtiyaç duyacakları malzemeleri yola çıkmadan tedarik ediyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip alanlarda gün boyunca uçuşan arıların havanın kararmasıyla döndüğü kovanları kamyonlara yükleyerek yolculuğun ilk aşamasını gerçekleştiren arıcılar, bu zorlu yolculukta özellikle arıların uykuda olduğu akşam ve gece saatlerini tercih ediyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kışlayan arılarını Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki yaylaya taşıyan Ziya Aslanpay'ın kovan yüklü kamyonla çıktığı yolculuğuna AA ekibi de eşlik etti.

Kovanları istiflemek 5 saat sürdü

Arı kovanlarını taşımak için kamyon kiralayan Aslanpay, öncelikle boş kovanları araca yükledi. Havanın kararmasıyla arıların döndüğü kovanlardaki girişleri kapatan Aslanpay, kovanları yaklaşık 5 saat süren bir çabayla kamyon kasasına istifledi.

Kovanları iplerle sıkıca bağladıktan sonra yola çıkan Aslanpay, gece 4 saat süren yolculuğun ardından Denizli'nin Acıpayam ilçesinde belirlediği yaylaya ulaştı. Arı kovanı yüklü kamyona, yolda herhangi olumsuzluk yaşanmaması için otomobille eşlik eden Aslanpay, gece 03.30'da ulaştığı Akalan Mahallesi'nde arı kovanlarının indirileceği bölgeyi belirledi.

Bozdağ eteklerinde sabahın ilk ışıklarına kadar süren kovan indirme işleminin ardından, Aslanpay'ın dikkatlice açtığı kovanlardaki arılar günün ilk ışıklarıyla baharı geçirecekleri bölgede doğaya salındı.

Kovanları indirdikten sonra vakit kaybetmeden bakımlarını yapan Ziya Aslanpay, AA muhabirine, gezginci arıcılığın meşakkatli bir meslek olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır kovanlarıyla Türkiye'yi dolaştığını anlatan Aslanpay, arıların Muğla'da aylardır kışlakta durduğunu, şimdi ise Denizli Acıpayam'daki yaylaya getirdiği arıların bu bölgede gelişeceğini kaydetti.

"Yola bir ümitle çıkıyoruz"

Muğla'da geçen yıl yaşanan orman yangınlarından kovanlarının da zarar gördüğünü dile getiren Aslanpay, "350 kovanım vardı, yangınlar nedeniyle bu sayı 180'e düştü. Arı kayıplarımız çok oldu ve bu nedenle yaylada kovanlarımızı güçlendirmeye çalışacağız. Haziranın ilk haftasından itibaren çiçek balı hasadı için Kayseri'ye gideceğiz. Biz yola bir ümitle çıkıyoruz. 'Bal olur mu olmaz mı?' diye geziyoruz. Balı bulana kadar gezgincilik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gezginci arıcılar için hava şartlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Aslanpay, çok iyi bal hasat ettikleri ya da hiç hasat yapamadıkları dönemleri de yaşayabildiklerini anlattı.

"İnşallah bereketli bir sezon geçiririz"

Bu yıl özellikle çiçek balından beklentisinin yüksek olduğunu belirten Aslanpay, "İnşallah havalar kurak gitmez ve güzel bir hasat yaparız. Kayseri'de çiçek balı hasadı yaptıktan sonra ağustosta tekrar çam balı hasadı yapmak için Muğla'ya döneceğiz. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." dedi.

Kovanlarının Acıpayam'da 1,5 ay kalacağını anlatan Aslanpay, "Bugün 180 civarında arılı toplam 400 kovanla yola çıktık. Bizimkisi umuda yolculuk. Tatlı bir yolculuk." diye konuştu.

"Türkiye dünyanın çam balı üretim merkezi"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise çam balı üretiminde Türkiye'nin dünyada en önemli merkez olduğuna dikkati çekti.

Dünyada çam balı üretiminin yüzde 92'sinin Türkiye'den karşılandığını belirten Şahin, Türkiye'deki arı varlığının yüzde 21'inin, arıcıların da yüzde 19'unun Muğla'da olduğunu söyledi.

Bu dönem Muğla'daki kışlaktan çıkarılan arıların gelişimleri için Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya'ya götürüleceğine değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1,5 ay burada kalan arıcılar daha sonra özellikle İç Anadolu'daki illere giderek çiçek balı hasadına başlar. Arıcıların bir kısmı da Doğu ve Güneydoğu'daki yaylalara giderek geven balı ve çiçek balı yapar. Yine haziranda bir kısım arıcılar ise Trakya'ya giderek ayçiçeği tarlalarında hasat için bekler. Gezgin arıcılar ağustosun 15'inden sonra Muğla'ya dönerek çam balı hasadı için hazırlıklara başlar. Eylül sonundan kasım sonuna kadar da çam balı hasadı yapılır."