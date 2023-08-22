Getir, İtalya, İspanya ve Portekiz'den çekiliyor ve çalışanlarının yüzde 10.87'sini işten çıkaracak

Son yıllarda hızlı teslimat sektöründe büyük başarı elde eden Getir, İtalya, İspanya ve Portekiz'den çekildiğini duyurdu. Şirket ayrıca global yeniden yapılanma sürecine girecek ve çalışanlarının yüzde 10.87'sini işten çıkaracak.

Son yıllarda hızlı teslimat sektöründe ciddi yükseliş gösteren ve önemli yatırımlar alan, bunun sonucunda da birçok Avrupa ülkesinde faaliyete başlayan Türkiye merkezli Getir, geçtiğimiz günlerde İtalya, İspanya ve Portekiz'den çekildiğini açıkladı. Fakat şirketin küçülmeye gitmesi bununla sınırlı kalmadı.

Getir, global yeniden yapılanmasını açıkladı: Çalışanların yüzde 10.87'si işten çıkarılacak!

Şirket tarafından yapılan son açıklamada İtalya, İspanya ve Portekiz'den çekileceği ve cirosunun yüzde 96'sını oluşturan Türkiye, İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda'da faaliyetlerine devam edeceği söylendi. Ancak bu durum yeterli gelmemiş ve beraberinde tekrar yapılanma ihtiyacını doğurmuş olacak ki bugün global yeniden yapılanmasını açıkladı.

Bunun sonucunda halihazırda hizmet verdiği 5 ülkede bulunan 23 binden fazla çalışanından 2 bin 500'üyle yolları ayıracağını açıkladı. Ayrıca dünyadaki toplam 23 bin Getir çalışanının yüzde 2'sinden az bir kısmı Türkiye'de bu karardan etkilenecek. Ek olarak 81 ildeki operasyonlarında herhangi bir daralma olmayacağı belirtildi.

Yerli unicorn Getir, İtalya, İspanya ve Portekiz'den çekiliyor!

Getir tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Market ürünleri hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir olarak, operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artırmak için global organizasyonumuzu yeniden yapılandırma kararı aldık.

Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımız sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz.

Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir'in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Getir olarak Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerimize devam ederek, sekiz yıl önce kurulmasına öncülük ettiğimiz bu iş modelinin geleceğine olan inancımızla, önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük edeceğiz."