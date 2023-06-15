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GES yapım çalışmaları devam ediyor

GES yapım çalışmaları devam ediyor

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Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kurutilek GES projesi çalışmalarını yerinde incelediErzincan'da Çukurkuyu ve Kurutilek bölgesinde bulunan GES'lere ilaveten yine Kurutilek alanında 4 Megavat'lık Güneş Enerji Santrali yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kurutilek GES projesi çalışmalarını yerinde inceledi

Erzincan'da Çukurkuyu ve Kurutilek bölgesinde bulunan GES'lere ilaveten yine Kurutilek alanında 4 Megavat'lık Güneş Enerji Santrali yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Başkanı Aksun Belediye Encümen Üyeleri ve Birim Müdürleri ile birlikte Kurutilek GES alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Aksun, GES projesi hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti; "Kurutilek mevkiinde bulunan GES alanındayız. 4 Megavatlık GES'imizi gerçekleştirmek üzere arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürmekteler kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Yapacağımız bu GES projesinin belediyemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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