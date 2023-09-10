Bayburt Belediyesi'ne ait 30 bin metrekare arsa üzerinde yapılan Yeni Güneş Enerjisi Santrali, üretilen enerjiyle hem Bayburt'un kazanmasını sağlıyor hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Santral, 2.288 kWp gücünde ve yıllık 3 milyon 650 bin kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip.

GES üretiyor, Bayburt kazanıyor

BAYBURT - 'GES üretecek, Bayburt kazanacak' sloganıyla yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde Bayburt Belediyesi'ne ait 30 bin metrekare arsa üzerinde yapımı tamamlanan Yeni Güneş Enerjisi Santrali'nde üretilen enerjiyle hem Bayburt kazanıyor, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanıyor.

2.288 kWp gücündeki, yıllık 3 milyon 650 bin kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan santral, 15 milyon lira bedelle tamamlanarak hizmete sunuldu.

Bununla birlikte yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının üretiminde ve kullanımında öncü kuruluşlardan olan Bayburt Belediyesi'nin bu alandaki yatırımlarından biri olan Yeni Güneş Enerjisi santralinde, üretilen enerjiyi devletin 10 yıllık alım garantisi de bulunuyor.

'GES üretiyor Bayburt kazanıyor'

Yeni Güneş Enerjisi Santrali hakkında bilgiler veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kısa bir sürede santrali tamamlayarak hizmete sunduklarını kaydetti.

Santralin uzun vadede Bayburt Belediyesi'ne ekonomik anlamda katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Pekmezci, "12 Ağustos 2021 tarihinde yapımına başlanan GES projemiz, 27 Kasım 2021 tarihinde tamamlanarak hizmete girdi. Şu an üretimine devam ediyor. GES projemizin toplam maliyeti yaklaşık 15 milyon liraydı ve bu projemiz yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanarak, halkın hizmetine sunulmuş oldu. Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde belediyemize ait 30 bin metrekare arsa üzerine kurulan santralimizde üretilen enerji devletimizin 10 yıllık alım içerisinde garantisi içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Santralimiz, yıllık 3 milyon 650 bin KW enerji üretimi kapasitesine sahip ve 2.288 kWp gücünde olacak şekilde bir çalışma ortamı sağladık. Belediyemize ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak bu projeyi, uzun vadede Bayburt Belediyesi'ne ekonomik anlamda destek olacak bir çalışma olarak değerlendiriyoruz" dedi.