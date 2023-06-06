GES projesi yılda 3 milyon lira tasarruf sağlıyor

Reşadiye Belediyesine ait Güneş Enerji Santrali yılda yaklaşık 3 milyon lira tasarruf sağlıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Reşadiye Belediyesi tarafından 12 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 600kw güce sahip olan GES projesi 2 yıldır enerji üretmeye devam ediyor. 5,5 milyon Türk lirasına maliyet edilerek yapılan proje, belediyeye yılda yaklaşık 3 milyon lira tasarruf sağlıyor. Projenin ilerleyen yıllarda gücü 1 Megavat'a çıkarılması planlanıyor. - TOKAT