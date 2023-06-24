Gerze'de Kurbanlık Satışları Başladı

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı köylerden pazara getirilen kurbanlıkların satışına başlandı. Gerze'nin Abdaloğlu Mahallesi'nde kurulan çadırlarda küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 120 kurbanlık bulunuyor. Alıcı ile satıcılar arasında kurbanlıklar için pazarlık yapılıyor.