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Gerze'de Kurbanlık Satışları Başladı

Gerze'de Kurbanlık Satışları Başladı

Ekonomi Haberleri

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı köylerden pazara getirilen kurbanlıkların satışına başlandı. Gerze'nin Abdaloğlu Mahallesi'nde kurulan çadırlarda küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 120 kurbanlık bulunuyor. Alıcı ile satıcılar arasında kurbanlıklar için pazarlık yapılıyor.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı köylerden pazara getirilen kurbanlıkların satışına başlandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ilçeye getirilmesine izin verilen kurbanlıklar, pazara ulaşıyor.

Gerze'nin Abdaloğlu Mahallesi'nde kurulan çadırlarda küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 120 kurbanlık bulunuyor.

Alıcı ile satıcılar arasında kurbanlıklar için pazarlık yapılıyor.

Kaynak: AA / Erol Balta - Ekonomi

Kurban Bayramı Sinop Ekonomi Haberler

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