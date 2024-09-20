Germencik'te Üreticilere Yeni Destekleme Modelleri Tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri için sahaya inen il tarım ekipleri, düzenledikleri toplantıyla Germencik'te üreticileri bilgilendirdi.

Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması hedefi ile bitkisel üretimde yeni destekleme modelleri hayata geçirildi. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına başladı. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmezken ilçe müdürlüklerinin katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bu kapsamda ekipler, Germencik ilçesinde üreticiler ile bir araya gelerek, yeni destekleme modeli hakkında çiftçileri bilgilendirdi, merak edilen soruları yanıtladı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Germencik İlçe Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ve Germencik Ziraat Odası Başkanlığı ile çok sayıda üreticinin katıldığı toplantıda Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ile Mühendis Özgür Çiçek'in sunumları ile hayvansal ve bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hakkında bilgi verilmiştir. Üreticilerimizin yeni destekleme modeli ile ilgili soruları yanıtlanıp, görüş ve önerileri alınmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN