Geri Dönüşümle Hem Kazanç Elde Ediyor Hem de Dikkat Çekiyor

Sıfır Atık projesine destek amacıyla topladığı atıklardan dekoratif eşya üreten Gülçin Şenkökçü, bu ürünleri satarak hem geri dönüşüme dikkati çekiyor hem de kazanç elde ediyor. Şenkökçü, atölyesinde plastik, ahşap, kağıt ve karton atıklardan süs eşyaları üretiyor ve sosyal medya üzerinden satış yapıyor. Ayrıca Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) hibe başvurusunda bulunarak işini daha sağlıklı yürütmeyi hedefliyor.

"Sıfır Atık" projesine destek amacıyla topladığı atıklardan dekoratif eşya üreten Gülçin Şenkökçü, bu ürünleri satarak hem geri dönüşüme dikkati çekiyor hem de kazanç elde ediyor.

Uzun yıllar tıbbi malzeme sektöründe çalışan 36 yaşındaki Şenkökçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesinden haberdar olduktan sonra atık malzemelerden dekoratif eşyalar yapmaya karar verdi.

Şenkökçü, kurduğu atölyede sanayi sitelerinden, doğadan ve çöpten topladığı plastik, ahşap, kağıt ve karton atıklar ile çöpe atılmış tabak, vazo, tepsi ve bardak gibi malzemelerden süs eşyaları üretmeye başladı.

Yaptığı ürünleri sosyal medya hesabında da paylaşan Şenkökçü, ilgi üzerine son 3 ayda 300'den fazla sipariş aldı.

Gününün büyük bir bölümünü atölyesinde geçiren Şenkökçü, gece geç saatlere kadar mesai yaparak atıkların geri dönüşümüne katkı sağlıyor.

"Kendini bilen her insanın atık malzemeleri geri dönüştürmesi gerekiyor"

Geri dönüşüme olan ilgisini AA muhabirine anlatan Gülçin Şenkökçü, çöpe atılan her şeyin aslında bir değer taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek olmak istediğini dile getiren Şenkökçü, şöyle konuştu:

"Ben de Emine Hanım'a destek olmak istedim. Kendini bilen her insanın atık malzemeleri geri dönüştürmesi gerekiyor. Bizden sonra gelen nesillere ne bırakabilirsek kar, diye düşünüyorum. Evimdeki kırık bir ekmek tahtasını dekoratif hale getirdikten sonra atıkların geri dönüşümünü önemsemeye başladım. Aklınıza gelebilecek her türlü atığı geri dönüştürüyorum. Bu bazen bir kozalak bazen de bir kumaş parçası olabiliyor. Malzemelerimi doğadan, çöpten ve çevremden topluyorum. Tanıdıklarıma, 'kullanmadığınız bardaklarınızı, tabaklarınızı çöpe atmayın, bana verin' diyorum."

Şenkökçü, ürün satışlarını genelde sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) hibe başvurusunda bulunacağını anlatan Şenkökçü, "Belgelerimi tamamladım. İşime KOSGEB destekli devam etmek istiyorum. Onların eğitimlerinde çok faydalı şeyler öğrendim. KOSGEB desteği aldığım takdirde işimi daha sağlıklı yürütebileceğimi düşünüyorum." dedi.