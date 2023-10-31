Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 66,5 büyüdü

Geniş para arzı M3, 2023 yılı Eylül döneminde yıllık yüzde 66,5 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aylık para ve banka istatistiklerine göre, geniş para arzı M3, Ağustos 2023 döneminde yıllık yüzde 66,4 büyümenin ardından Eylül 2023 döneminde yıllık yüzde 66,5 büyüdü. En dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 63,2 olarak gerçekleşirken Eylül ayında yüzde 57,9 olarak gerçekleşti. Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ağustos 2023'te yüzde 85,9 iken Eylül 2023'te yüzde 84,3 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ağustos 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 49,9 artmışken, Eylül 2023'te ise yüzde 50,6 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Eylül 2023'te geniş para arzı M3'te gözlenen yıllık yüzde 66,5 oranındaki büyümede yüzde 41,5 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 21,4 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3'teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 54,4'ü özel sektörden, yüzde 15,1'i genel yönetimden, yüzde 2,7'si banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 3,8'i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 9,4 oranında azalış olarak katkı yaptı. - İSTANBUL