General Motors, Çin'de araç teslimatlarını artırdı

General Motors ve ortak girişimleri, Çin'de bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 526.000'den fazla araç teslim etti. Şirket ayrıca yeni enerjili araç satışlarında rekor kırdı.

SHANGHAİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- General Motors (GM) ve ortak girişimleri, Çin'de bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 526.000'den fazla araç teslim etti.

General Motors China Perşembe günü yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte 115.000 adet yeni enerjili araç (NEV) satışıyla rekora imza atıldığını duyurdu. Şirket ayrıca Chevrolet ile Cadillac markalarının satışlarında çift haneli büyüme kaydetti.

General Motors'un Cadillac satışları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 55.000 aracın üzerine çıktı. Chevrolet bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 48.000'in üzerinde otomobil teslim ederken, Buick satışları da 136.000'in üzerine çıktı.

Elektrikli ve akıllı araç platformlarının yarattığı ivmeyi temel alan şirket, bu yıl Çin'de üçte birinden fazlası yeni enerjili araç olmak üzere 20'den fazla yeni ve yenilenmiş modeli piyasaya sürme yolunda ilerliyor.