Genel Sağlık Sigortalı Vatandaşlara Özel Sağlık Sunucularında Fazla Ücret Uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genel Sağlık Sigortalı vatandaşların özel sağlık sunucuları tarafından fazla ücret alınması durumunda Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CiMER üzerinden şikayette bulunmalarını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortalı vatandaşların sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Işıkhan, konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hassasiyetle hareket ettiğini ve tespit edilen usulsüzlüklere cezai işlem uygulandığını dile getirdi. Işıkhan, SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucuları tarafından alınan ilave ücretin SUT kapsamını aşması durumunda vatandaşların şikayet başvurularını Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CiMER üzerinden yapmalarını talep ettiklerini belirterek, "Bakanlık olarak konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA