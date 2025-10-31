Haberler

Gençlerde Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Bilincini Artırma Projesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de gençlerin ve çocukların tasarruf ile yatırım konularında bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve sosyal medya gibi iletişim araçları kullanılacak. Hedef, finansal okuryazarlığı artırarak yurt içi tasarrufları yükseltmek.

Türkiye'de gençlerin ve çocukların tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla sosyal medya dahil olmak üzere iletişim araçlarından ve rol modellerden faydalanılacak.

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de güçlü ekonomik büyümenin temini, dış finansmana bağımlılığın azaltılması ve yatırımlar yoluyla istihdamın artırılması açısından yurt içi tasarrufların yüksek ve istikrarlı düzeyde olması önem taşıyor.

Bu kapsamda geçen yıl yüzde 30,1 ile dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşen söz konusu tasarrufların, bu yıl sonunda yüzde 30,6 olması, 2026'da da yüzde 30,8'e yükselmesi öngörülüyor.

Ülkede yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların öncelikli sektörler ve üretken alanlardaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu dönemde Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak.

Bu modele yönelik ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşlerinin alınması ve üzerinde anlaşılan modele yönelik mevzuat çalışmalarına başlanması planlanıyor.

OKS'de fon çeşitliliğinin artırılmasına yönelik gerekli mevzuat çalışmalarının da yapılması hedefleniyor.

Finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla "farkındalık" hedefi

Finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla hane halkı ve firmalarda tasarruf yapma farkındalığının sağlanması hedefleniyor.

Finansal tasarruf araçlarına, aile bütçesi ve risk yönetimine yönelik bilgi düzeyinin, dijital platformlar kullanılarak artırılması öngörülüyor.

Bu çerçevede, Türkiye Finansal Okuryazarlık Seferberliği kapsamında ülke genelinde her seviyeye ulaşacak şekilde eğitimler verilecek.

Cumhurbaşkanlığı bölgesel kariyer fuarlarında öğrencilere finansal okuryazarlık konusunda bilgilendirme yapılacak ve sermaye piyasaları ile yatırım araçları hakkında bilgi verilecek.

Tüm eğitim, yaş ve gelir grubundan kişilere ulaşacak şekilde elektronik ortamda ücretsiz olarak finansal eğitim içerikleri sunularak hane halkı ve firmaların tasarruf etme bilinçlerinin geliştirilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda Finansal Okuryazarlık Portalı'nda, işbirliği protokolü imzalanan kurumların ihtiyaçları ve yönlendirmeleri doğrultusunda yeni içerikler üretilecek.

Gençlere yönelik çalıştay düzenlenecek

Gençlerin ve çocukların tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla sosyal medya dahil olmak üzere iletişim araçlarından ve rol modellerden faydalanılacak.

Finansal Okuryazarlık Haftası kapsamında ortaokul ve liselerde finansal okuryazarlık bilincini uyandırmaya yönelik eğitici ve öğretici etkinlikler yapılacak.

Finansal Gelecek Atölyeleri Projesi kapsamında 18-25 yaş gençlere yönelik ülke genelinde finansal okuryazarlık çalıştayları düzenlenecek.

Erken çocukluk dönemine yönelik finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek. Finansal bilginin tabana yayılmasına katkı sağlamak amacıyla Finans Akademisi ile Sermaye Piyasaları ve Finans Lisesi kurulacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

13 yaşındaki çocuk akranını boynundan bıçakladı
Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.