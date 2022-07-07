Genç yetenekler ING Practica Kampı'na katıldı

ING'nin Uluslararası Yetenek Programı (International Talent Program) kapsamında düzenlenen, adayların ve kurumun birbirini tanımasını sağlayan Practica Kampı, global platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan yeteneklerin katılımı ile gerçekleşti.

ING Türkiye, 14 yıldır düzenlenen ve bankanın faaliyet gösterdiği 16 ülkede uygulanan Uluslararası Yetenek Programı'na (ING International Talent Program - ITP) başvuran ve global platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, 24 Haziran 2022 tarihinde ING Türkiye Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen Practica Kampı etkinliğine katılarak ING kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatına sahip oldu.

Adaylar kurum kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıdı

ING Türkiye ve ING Grubu'ndan farklı konuşmacıların adaylarla buluştuğu kampa katılan gençler, bir gün boyunca bankanın yönetimi ve çalışanları ile genel müdürlük binasında bir araya gelirken, kurumu ve iş kollarını yakından tanıyarak kurumsal ve bireysel değerlerin uygunluğunu değerlendirdiler ve vaka çalışmalarına dahil oldular. Kamp ile bankanın kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulan adaylar, etkinliğin ardından çalışmak istedikleri iş kolları ile gerçekleştirecekleri mülakatın ardından, seçildikleri takdirde Uluslararası Yetenek Programı'na dahil olarak banka bünyesinde çalışmaya başlayacak. Gençler, yurt dışında gerçekleşen eğitim programları, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon programları, kısa ve uzun dönem yerel ve global rotasyon fırsatlarını içeren iki yıllık programa dahil olarak kariyerlerine devam edecek.

"Genç yeteneklere geleceklerini şekillendirme imkanını sunuyoruz"

Kamp ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, "Banka olarak 'Önce kendin olursun, sonra ING'li' yaklaşımını stratejimizin merkezine alıyor ve çalışanlarımıza yenilikçi ve esnek bir çalışma ortamı sunuyoruz. Bununla beraber, çalışanların kendi potansiyellerini gösterebilecekleri ve mutlu olabilecekleri bir pozisyonda görevlendirilmelerinin başarı için önemli bir etken olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, bankamız bünyesine genç yetenekleri kazandırmayı hedeflediğimiz ve oldukça ilgi gören ING Practica Kampı'na değer veriyoruz, çünkü en baştan doğru eşleşmenin gerçekleşebilmesi için adayların ve kurumun birbirini tanımasının önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, yetenek programımız ile iş fırsatının ötesinde genç yeteneklere geleceklerini şekillendirme imkanını sunuyoruz. ING'de çalışan mutluluğu için esnek ve yenilikçi olmayı başarının anahtarı olarak görüyoruz ve öncü esnek çalışma modellerimizle beraber Flexi Kariyer, Flexi İzin ve FlexMe Esnek Yan Haklar gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirerek çalışanlarımız için esneklik dünyamızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi