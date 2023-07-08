"Genç nüfusun arttığı Kütahya artık yatırımcıların da gözdesi"

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık :

"Herkes göç ediyordu, şimdi göç durdu ama daha da önemlisi öğrencilerimizin katkısıyla artık Kütahya yatırımcıların ve yaşayanların tercih ettiği Türkiye'nin ilk sıralarındaki şehirlerden birisi oldu"

KÜTAHYA - Belediye Başkanı Alim Işık, üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir genç nüfus oranına büyük katkılar sağladığını bu sebeple, 4 yıl öncesine kadar kimsenin yatırım yapmayı düşünmediği Kütahya'nın adeta yatırımcı cennetine dönüştüğünü bildirdi.

Başkan Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin mezuniyet törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Işık, üniversite öğrencilerinin şehre büyük bir değer kattığını dile getirdi. Başkan Işık, "Dört yıl önce göreve geldiğimizde bu şehir göç veren, bölgenin en yaşlı ve en fakir illerinden birisiydi. Öğrencilerimiz başta olmak üzere kardeşlerime o gün dedim ki gelin burada bulunduğunuz süre içerisinde ikametgahlarınızı birinci adres olarak bu şehre alın. Şehrimizin hem nüfusunun büyümesine hem devletimizin milletimizin verdiği aylık vergilerden ayırdığı payın sizin adınıza düşen kısmının size gelmesine hem de bu şehrin nüfusunun yaş ortalamasını çevremizdeki illerle rekabet edebilecek biraz daha düşürerek şehrimizin büyümesine katkıda bulununuz dedim. Allah onlardan ve önceki ağabey ve ablalarından binlerce kez razı olsun. 2019 yılı sonunda açıklanan nüfus sayımında bize yeni bir tarih yazdırdılar. Tarihin yazıldığı ve dünyaya notun düşüldüğü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına giden yolda kurtuluş mücadelesinin verildiği bu topraklarda ilk kez şehrimizin nüfusunun 250 binin üzerine çıkmasını sağlayarak her yıl ortalama 10 binin üzerinde öğrencimiz bizim bu çağrımıza kulak verdi, göç veren şehri tarihe gömdü. O günden bu yana yılda ortalama 5 bin civarında nüfus artışıyla 244 bin dolayında aldığımız nüfus bugün 265 bine ulaştı, dolayısıyla şehri büyüttüler. En önemlisi şehrin ortalama nüfusunu düşürerek sürdürülebilir genç nüfus oranının artmasına katkı yaptılar. 4 yıl öncesine kadar kimsenin yatırım yapmayı düşünmediği bir şehri adeta yatırımcı cennetine dönüştürdüler. Son 3-4 yılda yatırımcı akını, sanayici akını ve girişimcilerin göz bebeği olan bir şehre ilimiz dönüştü. Somut rakam vermek gerekirse son 2-3 yılda yapılan imar tadilatlarıyla şu anda Kütahya'nın mevcut sanayi alanları yaklaşık 15 milyon metrekare genişliyor. 15 milyon metrekareye yakın alan şu anda sanayi olarak düzenleniyor. Bir çoğunda var olan fabrikaların genişlemesi ve yeni fabrikaların temellerinin atılmasıyla 3-5 yıl sonrası için dünya kentlerinden birisi olacak Kütahya'nın temelini attık. Buna sebep olanlar bu gençler ve burada kalan bu memleketin çocuğu gençler. Herkes göç ediyordu, şimdi göç durdu ama daha da önemlisi öğrencilerimizin katkısıyla artık Kütahya yatırımcıların ve yaşayanların tercih ettiği Türkiye'nin ilk sıralarındaki şehirlerden birisi oldu" ifadelerini kullandı.

"Çok çalışmak zorundayız"

"Bu coğrafyada ayakta dimdik durması gereken bir vatanın bekçileriyiz" diyerek sözlerine devam eden Başkan Işık, "Bizim bu ülkeye verecek çok hizmetimiz olmalı. Kardeşlerim başta olmak üzere bize canlarını feda ederek bıraktıkları vatanın ihya ve imarını bizler yapacağız, bu nesiller yapacak. Bizlerin bıraktığı toprakları da daha müreffeh bir vatanın evlatları olarak bu kardeşlerimiz ihya edecek. Onun için çok çalışmak zorundayız. En yakın 15 Temmuz, öncesi hepimizin bildiği tarihi unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu toplumun ihyasında o ruhun zenginleştirilmesi, milletine, devletine ve nesline sadık bireylerin yetiştirilmesi, onların olgunlaştırılması görevi sizin. İmar ve diğer zenginleştirme görevleri de diğer meslek mensubu kardeşlerimin. Bugünleri unutmayın. Annenizin, babanızın, ailelerinizin yaptığı fedakarlıkları asla ve asla unutmayın. Yemediler yedirdiler, giymediler giydirdiler ve bugün sizi burada yalnız bırakmadılar. Belki buraya gelirken yol parasını, benzin parasını komşusundan ödünç ya da borç olarak alıp gelen ailelerimiz var ama bunu size hiç hissettirmediler. Bunları unutmayın. Siz de bunun karşılığını inşallah birer meslek mensubu olarak onlara verirsiniz. Bizim sizden beklentimiz; vatanına, milletine sevdalı evlat ya da evlatlar sahibi olacağınız dönemlerde de bu görevinizi ihmal etmemeniz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli misafirlerimiz başta olmak üzere değerli hemşehrilerime ve bundan sonra bu ülkeye hizmet edecek sevgili kardeşlerime mezunlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.