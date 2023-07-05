Genç MÜSİAD, Deniz Sağdıç'ın katılımıyla Export Talks programını düzenledi

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Export Talks programında, sanatçı Deniz Sağdıç'ın katılımıyla yeşil politikalar, sürdürülebilir çalışmalar ve ihracat konuları ele alındı.

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Export Talks programı sanatçı Deniz Sağdıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İhracatın Sürdürülebilir Sanat Hali başlığı ile MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen etkinlikte, "yeşil politikalar" çerçevesinde sürdürülebilir çalışmalar ve ihracat konuları ele alındı.

Programda yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, dönüştürülebilir ürünler ve bu alandaki ihracat çalışmaları yanı sıra geri dönüşümün önemine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, geleceğin iş insanlarını yetiştiren Genç MÜSİAD'ın yarının dünyasını şekillendiren çevreci politika ve çalışmaları yakından takip ettiğini ve bu alandaki gelişmeleri desteklemek için projeler geliştirmeye devam edeceğini belirtti.