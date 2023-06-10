Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Yeni Başkanını Seçti

Genç MÜSİAD Bursa Şubesinin yeni başkanı Süleyman Mesih Çil, bayrağı Abdüssamet Kahraman'dan devraldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Kültür Park'taki binasında gerçekleşen genel kurulda konuşan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Cahit Ertemel, iş dünyasında köklü değişimlerin yaşandığını ve değişim noktasında Türkiye'de bir ilke imza atacaklarını belirtti.

Ertemel, dernek içinde bir hızlandırma merkezi kuracakları bilgisini vererek, "Bir girişimcimiz işini kurup ürünü ortaya çıkardıktan sonra tüm MÜSİAD networkünü onun için devreye alacağız. MÜSİAD'ın bütün hinterlandını bu doğrultuda açacağız. Dünyanın en yaygın genç iş insanları teşkilatı haline geldik. Bu gücümüzü, kolektif girişimcilik projeleri ile sahaya daha iyi şekilde yansıtacağız. Genç MÜSİAD Bursa Şubesi de bu yolculukta büyük önem taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin de Genç MÜSİAD'ın ülkenin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirme yolunda büyük çaba harcadığına şahitlik ettiklerini kaydetti.

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak ise ülkenin önemli süreçten geçerken gençlere de önemli görevler düştüğüne değinerek, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yeni kabinenin, iş dünyamızın önünü daha da açacak hamlelere imza atacağına inancımız tamdır. Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla etkin mücadele yöntemleriyle fiyat istikrarını sağlam temeller üzerine oturtmasını, dövizde öngörülebilirliği temin etmesini, tasarruf politikaları ve ihracatı destekleyen çalışmalarla sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç MÜSİAD Bursa Şubesinin yeni başkanı Süleyman Mesih Çil de cesur adımlarla girişimci ruhu hep diri tutacaklarını vurguladı.

Programın sonunda görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi.