Haberler

Genç Kadın Sigortalı Çalışan Sayısında Artış

Güncelleme:
Türkiye'de 18-29 yaş arası kadın sigortalı çalışan sayısı 1 yılda 70 bini aşkın artarak 2 milyon 482 bin 223'e ulaştı. Genç istihdamında pozitif bir ivme gözlemlenirken, işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim desteklerinin etkisi vurgulandı.

TÜRKİYE'de 18-29 yaş arası kadın sigortalı çalışan sayısı 1 yılda 70 bini aşkın arttı.

Türkiye ekonomisinde 2024 Ağustos döneminde 2 milyon 411 bin 404 olan 18-29 yaş arası kadın sigortalı sayısı, 2025 Ağustos'ta 2 milyon 482 bin 223'e yükseldi. Böylece 1 yıllık dönemde 70 bin 819 kişilik artış yaşanırken, oran yüzde 2,94 olarak kaydedildi. Aynı dönemde toplam genç sigortalı sayısı da 6 milyon 618 bin 535'ten 6 milyon 716 bin 719'a çıktı. 98 bin 184 kişilik artış, genç istihdamında pozitif bir ivmeye işaret etti. Artış oranı ise yüzde 1,48 oldu.

DESTEKLER VE EĞİTİM ETKİLİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, kadın ve genç istihdamındaki artışta işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim destekleri ve girişimcilik teşviklerinin belirleyici rol oynadığını vurguladı. Gençlere yönelik nitelikli iş gücü oluşturmayı amaçlayan programların istihdama geçişi kolaylaştırdığı belirtildi. Gençlerin nitelikli iş gücü olarak sisteme kazandırılması için geliştirilen 'İstihdam Odaklı Eğitim', 'Mesleki Dönüşüm' ve 'İŞKUR Genç İstihdam Programları' gibi projeler, sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olarak öne çıktı. Kadın girişimcilere, mesleki eğitim programlarına ve işbaşı eğitim desteklerine yöneltilen kaynaklar, üretimden yönetime kadar geniş alanda kadın varlığını güçlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'herkes için iş, herkes için refah' anlayışıyla yürüttüğü politikaları daha da güçlendirerek, kadınların ve gençlerin iş gücü piyasasındaki yerini kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
