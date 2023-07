Genç Girişimci Manda Yetiştiriciliği İle İş Kurdu

KAYSERİ'de genç girişimci Sercan Mutlu (23), 2 yıl önce kadın çiftçi kredisine başvurarak 10 manda satın aldı. Zamanla 120 mandaya ulaşıp, süt işleme tesisi de kuran Mutlu, şimdi yoğurt, kaymak ve tereyağı gibi ürünler üretiyor. Mutlu, "Şu an aylık 15 ton süt üretimi yapan bir işletme kurmuş olduk. İşletmemizde başta kaymak ve yoğurt olmak üzere peynir, tereyağı üretimi yapmaktayız" dedi.

Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Kayseri Üniversitesi Gıda Teknikerliği Bölümü mezunu Sercan Mutlu, besici olan ailesini örnek alarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine merak sardı. Birtakım araştırmalar sonucunda bölgenin manda yetiştiriciliği için uygun olduğunu fark eden Mutlu, 2021 yılında bankadan 1 milyon TL'lik kadın çiftçi kredisi desteğiyle 10 adet manda aldı. Farklı zamanlarda yeni krediler çeken Mutlu, geçen süreçte 120 mandaya ulaştı. Mutlu ayrıca 2022 yılında 1 milyon TL'lik çektiği genç girişimci kredisi ile manda sütü işleme tesisi de kurdu. Mutlu, şimdi kurduğu süt işleme tesisinde yoğurt, kaymak ve tereyağı gibi ürünler üretiyor.

'MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN ARAŞTIRMALARA BAŞLADIM'

Genç bir girişimci olduğunu belirten Sercan Mutlu, "Ailece kendi işletmemizin konusu olan gıda teknikerliği okudum. Asıl amacım; bir işletme kurup, büyütüp, istihdam sağlayıp, benim gibi genç girişimcilere örnek olmaktı. İşe nereden başlayacağımı düşünürken, dedemin ve babamın besi işletmesi bulunmaktaydı. Pandemi döneminde doğal ve katkısız gıdaların ne kadar önemli olduğunu anladık. Bu bağlamda biz de bu işe girişmeye karar verdik. Ama bu besi işletmesinde hayallerime ulaşamayacağımı anlayınca, kendi bölgemizde yüzyıllardır süregelen manda yetiştiriciliği için 'neler yapabilirim' araştırmalarına başladım. Bölgenin hem sulak hem de meralar için uygun olduğunun farkındaydım. Tesisi kurmak için hiçbir engelim olmayacağını anladım" dedi.

'AYLIK 15 TON SÜT ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETME KURMUŞ OLDUK'

İşletmeyi kurmak için önce finansmana ihtiyacı olduğunu söyleyen Mutlu, "Devletin verdiği hibe ve kredi desteklerinden yararlanmak için araştırmalar yaptım. Yaptığım araştırmalarda, bankanın genç kadın girişimcilere destek olduğunu öğrendim. Başvuru yaptım. İlk önce 10 anaç manda alımı için bankadan düşük faizli yatırım kredisi kullandım. İşletmemizi bu şekilde kurmuş olduk. Yavaş yavaş büyümeye ve bu mandalardan elde ettiğimiz sütleri değerlendirmeye başladık. Şu anda 120 mandaya ulaştık. Bu sayıya ulaşınca, bu işletmenin artık katma değerli ürün üretmesi ve merdiven altı üretimden çıkıp, kendi markamızı kurarak hem ilimize hem de Türkiye'ye nasıl daha hijyenik, doğal ürün imal edip, pazarlarız diye mücadele etmeye başladım. Şu an aylık 15 ton süt üretimi yapan bir işletme kurmuş olduk. İşletmemizde başta kaymak ve yoğurt olmak üzere peynir, tereyağı üretimi yapmaktayız. Bundan sonraki hedefimiz ise işletmemizin ürettiği doğal ürünleri internet üzerinden e-ticaret yolu ile üreticiye ulaştırmak" diye konuştu.

'SERCAN, BU İŞTE BAŞARILI OLDU'

'Kızlarına her konuda destek olduklarını belirten baba Ali Mutlu ise "Şu anda çok mutluyum. Sercan, bu işte başarılı oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Kızımıza her konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Kızıyla gurur duyduğunu ifade eden anne Gülden Mutlu da "Sercan'ı üretim konusunda desteklemeye çalışıyoruz. Doğal bir gıdayı insanlara ulaştırdığımız için mutluyuz. Sercan da bu yolda başarılı oldu. Bizim zaten yapmakta olduğumuz iş; Sercan'ın çok dikkatini çekiyordu. Pandemi döneminde de manda sütü öne geçti. Bunu ilerletmek istedi. Biz de ona elimizden gelen desteği verdik. Kendisi de başardı. İnşallah her zaman arkasındayız" diye konuştu. (DHA)