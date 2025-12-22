Haberler

Genç Girişim ve Yönetişim Derneğinin burs verdiği öğrencilerin sayısı 300'e ulaştı

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, 'Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu' kapsamında burs verdikleri öğrenci sayısını 300'e ulaştırdıklarını açıkladı. Dernek, memleketin eğitimine destek olma misyonunu 2026 yılında da sürdürecek.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, "Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu" kapsamında bu yıl burs verdikleri öğrencilerin sayısını 300'e çıkardıklarını belirterek, "Gençlerimizin eğitimine destek olmak, 2026 yılında da öncelikli misyonlarımızdan biri olacak." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre GGYD'nin geleneksel yılbaşı etkinliği, Ankara'daki otelde yapıldı.

GGYD Başkanı Allıoğlu, yaptığı konuşmada, derneğin kurulduğu günden bu yana gençliğin enerjisini, girişimciliğin cesaretini ve Cumhuriyet'in değerlerini rehber edindiğini bildirdi.

Yürüttükleri projelerle hem Ankara'da hem de Türkiye'de güçlü etki oluşturduklarını anlatan Allıoğlu, "Gözümüzün nuru 'Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu'nu bu yıl daha da büyüttük. Burs verdiğimiz öğrenci sayısını 300'e ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek olmak, 2026 yılında da öncelikli misyonlarımızdan biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Allıoğlu, derneğin 40 binden fazla kişiye istihdam sağlayan yapı haline geldiğine ve ülke ekonomisine önemli katkı sağladığına işaret etti.

Ekonomide gelecek yıl daha dengeli ve öngörülebilir tablonun oluşmasını temenni eden Allıoğlu, üretmeyi, istihdam oluşturmayı ve ülkeye katkı sağlamayı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

