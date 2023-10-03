Genç Çiftçi Arıcılık Eğitimi Alarak Üretim Yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen projeye dahil olan genç çiftçi, arıcılık eğitimi alarak yüzde 70 hibe ile arıcılık malzemelerini temin ediyor ve üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen projeye genç çiftçi olarak dahil olup önce arıcılık eğitimi, ardından da yüzde 70 hibe ile tüm arıcılık malzemesini alan kadın üretici şimdi yaptığı üretimle hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), kırsal dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçileri destekliyor. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde planlanan 'Yeni Kırsal Genç Kesim İşletmeleri (Gençlik İşletmeleri)' faaliyeti, doğrudan gençlere yönelik bir faaliyet olarak gençlerin ana gelir kaynağı olarak tarım ve hayvancılık alanındaki girişimlerinin desteklenmesini amaçlıyor. Adana'nın Feke ilçesi Paşalı Mahallesi'nde ikamet eden 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Sonay Köz, bu çerçevede geçen yıl düzenlenen Genç Çiftçi Eğitimleri'ne katılarak arıcılık başta olmak üzere satış, pazarlama finansal okuryazarlık konularında eğitim aldı. Sunum yapma eğitimi de aldıklarını ifade eden Köz, "Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde hibe duyurusu yaptı. Ben de daha sonra arıcılık konusunda proje hazırlayıp sundum. Projem kabul edildi. Sonra sözleşme imzaladık ve arıcılık işletmesi kurmak için gerekli alet ekipman almaya hak kazandık" dedi.

Proje çerçevesinde kendilerinin arı ve ana arıları aldığını ve bir de hibe olarak verilen malzemelerin KDV'sini ödediklerini söyleyen Köz, "75 adet boş kovan, maske, körük, eldiven, arıcı barakası, güneş enerjisi sistemi, bal süzme makinesi gibi arıcılık malzemeleri yüzde 70 hibe ile verildi" şeklinde konuştu. Projeden memnun olduğunu ve köyündeki diğer kadınlara da örnek olduğunu kaydeden Köz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şimdi diğer kadınlar da cesaretlendi. Onlar da benim gibi bir şeyler yapmak istiyorlar. Bence gençler tarımla ilgili işlerde çalışabilir. Arıcılık, hayvancılık yapabilir. Günümüzde dünyada tarım ve gıda önem kazandı. Bu süreçte eşim de bana destek oldu. Beni destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığına, ayrıca eşime teşekkür ediyorum."

Eşinin 17 yıldır arıcılık yaptığını kendisinin ise 2 yıldır fiilen arıcılıkla uğraştığını kaydeden Sonay Köz, kış döneminde arılarını evinin yanında konaklatıyor. Sonay Köz, baharın gelmesiyle birlikte arılarını Feke'nin yüksek kesimlerine götürüyor. - ADANA