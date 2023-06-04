Genç çiftçi 6 inekle başladığı hayvancılıkta sayıyı 12.5 kat artırdı

Hibe aldığı 6 düve ile başladı, 6 yılda 75 büyükbaş hayvanı oldu

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 6 yıl önce hayvancılık ve tarıma başlayan 27 yaşındaki Yunuscan Ceylan, devlet desteğiyle işlerini geliştirip büyükbaş hayvan sayısını 75'e yükseltti. Daha önce Zonguldak'ta yaşayan Yunuscan Ceylan, 2016 yılında memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Kapaklı Köyü'ne geri döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Genç Çiftçi' projesine yaptığı başvurusu 2017 yılında kabul edilen Ceylan'a 6 hibe inek verildi. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği desteklemesinden yararlanan genç çiftçi, 6 yılda büyükbaş hayvan sayısını 12.5 kat artırarak 75'e yükseltti. Hayvan sayısını yükselten Ceylan, devlet destekleri sayesinde de tarımla da uğraşmaya başladı. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan genç çiftçi Yunuscan Ceylan, 2017 yılında faydalandığı proje çerçevesinde 6 hibe inek aldığını belirtti. Hayvan sayısını 75'e kadar yükselttiklerini ifade eden Ceylan, "Kurbanlık hayvan da yetiştiriyoruz, onun yanında buzağı üretimi de var. Bunun yanında peynir, süt ve tereyağı da yapmamız bize ek bir katkı sağlıyor" diye konuştu. Ceylan, hayvancılığın tarım yapma noktasında da katkısı olduğunu aktararak, "Hayvanların gübresini değerlendiriyoruz. Tarlamıza döktüğümüzde geri dönüş olarak katkı sağlıyor" dedi. Hayvancılığın ilk başlarda kendisini zorladığını kaydeden Ceylan, "Devletimizin yardımıyla sistemimizi kurduk. Şuan bütün ekipmanlarımız yerinde. Hayvancılıkta bunlar büyük kolaylık sağlıyor" ifadelerini kullandı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Ceylan şunları söyledi: "Herkes masa başında çalışacak diye bir şey yok. Bu işleri birileri yapacak. Gençler bu işi yapabilirler. Bizde dünden bugüne kadar geldik. Ülkemiz açısından da geliri yüksek bir iş."