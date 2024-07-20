Üye Girişi
Haberler

Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması'nda dereceye giren üniversite öğrencileri projelerini anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığınca (UDHAM) düzenlenen "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması"nda dereceye giren üniversite öğrencileri projelerinin ayrıntılarını anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığınca (UDHAM) düzenlenen "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması"nda dereceye giren üniversite öğrencileri projelerinin ayrıntılarını anlattı.

Yarışmaya, 29 farklı üniversiteden 52 projeyle başvuran 116 öğrenci demir yolu, kara yolu, denizcilik ve havacılık alanlarına dair çözüm önerilerini AA muhabiriyle paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ahmet Bertuğ Aygün, demir yolu kategorisinde birincilik ödülünü kazandığı "Demiryolu Yapıları Otonom Denetim Sistemi" projesiyle zemin etüdüyle trenlerin daha güvenli seferler gerçekleştirmesini amaçladığını söyledi.

Seferlerin sorunsuz devam edebilmesi için zeminin durumunun önemine işaret eden Aygün, denetimlerin otomatik şekilde yapılabileceğini dile getirdi.

Aygün, projesinin AR-GE aşamasında olduğunu belirterek, "Belirli kontrol noktalarım var. Bu noktaları kontrol ediyorum. O noktalarda toprak kayması olduğunda yol denetim şefliklerine bu bilgiyi ulaştırabiliyorum. Bunun yanında depreme dair veri de alabiliyorum. Toprağın ne kadar kaydığını, zeminin ne kadar hareket ettiğini görebiliyorum." dedi.

Yarışmada birincilik ödülü aldığı projesi için son ana kadar çalıştığını ifade eden Aygün, "Yapmaya başlayınca oluyor. Sadece yapmaya başlamak yeterli." diye konuştu.

"Yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi bizi motive ediyor"

"Düşük Maliyetli Lineer Motor Tahrikli Özgün Metro Sistemi" projesiyle demir yolu kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanan Yıldız Teknik Üniversitesi ekibinden Zehra Kartal da projeyle metroların daha düşük maliyetli ve daha çevreci hizmet vermesini amaçladıklarını kaydetti.

Lineer motor tahrikli sistemle kuvvet artırımı için ekstra dişlilere ihtiyaç duyulmadığını dile getiren Kartal, "Demir yollarında lineer motor tahrikli metro sistemleri üzerinde çalışmalar yapıyorduk zaten. Yarışmayı görünce 'Neden başvurmayalım' diye düşündük. Bu projeyi prototip olarak yaptık. Bunu hayata geçirmek için de pilot illerde uygulamayı sürdürebiliriz. Daha sonra tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayabiliriz." ifadesini kullandı.

Mansiyon ödülü kazanan öğrencilerden Kadirhan Okay da halihazırda demir yolunda engellilere yönelik kullanılan turuncu masa uygulamasını geliştirmeyi amaçladığını anlattı.

Uygulamanın kapsamının genişletilmesine ve yapay zeka teknolojileri ile demir yollarındaki güvenlik ağlarının entegrasyonuna yönelik proje hazırladığını kaydeden Okay, "Yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi gençler olarak bizi motive ediyor." dedi.

"Türkiye'nin hidrojen alanında hub olma projesi"

Havacılık kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibinden Furkan Başköse de "Hydrohub Türkiye 2053" projesiyle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Başköse daha önce hava araçları üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatarak, bu çalışmaları yaparken ekosistem üzerinde bir çalışma olmadığını gördüklerini ve projeyi tüm ekosistemi kapsayacak şekilde dönüştürdüklerini belirtti.

Başköse, Türkiye'nin havacılık alanında ciddi bir potansiyeli olduğunu vurgulayarak, "Projemiz, Türkiye'nin hidrojen alanında hub olma projesi diyebiliriz. Özellikle ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için çeşitli çalışmalar yaptık. Ülkemizin havacılık alanında hub bölgesi olmasını, bu alanda hidrojen enerjisinin aktif bir şekilde kullanılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

ulaştırma ve altyapı bakanlığı Denizcilik Türkiye Ulaşım Enerji Ekonomi Haberler

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

 Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title