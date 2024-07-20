Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması'nda dereceye giren üniversite öğrencileri projelerini anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığınca (UDHAM) düzenlenen "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 AR-GE Proje Fikir Yarışması"nda dereceye giren üniversite öğrencileri projelerinin ayrıntılarını anlattı.

Yarışmaya, 29 farklı üniversiteden 52 projeyle başvuran 116 öğrenci demir yolu, kara yolu, denizcilik ve havacılık alanlarına dair çözüm önerilerini AA muhabiriyle paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ahmet Bertuğ Aygün, demir yolu kategorisinde birincilik ödülünü kazandığı "Demiryolu Yapıları Otonom Denetim Sistemi" projesiyle zemin etüdüyle trenlerin daha güvenli seferler gerçekleştirmesini amaçladığını söyledi.

Seferlerin sorunsuz devam edebilmesi için zeminin durumunun önemine işaret eden Aygün, denetimlerin otomatik şekilde yapılabileceğini dile getirdi.

Aygün, projesinin AR-GE aşamasında olduğunu belirterek, "Belirli kontrol noktalarım var. Bu noktaları kontrol ediyorum. O noktalarda toprak kayması olduğunda yol denetim şefliklerine bu bilgiyi ulaştırabiliyorum. Bunun yanında depreme dair veri de alabiliyorum. Toprağın ne kadar kaydığını, zeminin ne kadar hareket ettiğini görebiliyorum." dedi.

Yarışmada birincilik ödülü aldığı projesi için son ana kadar çalıştığını ifade eden Aygün, "Yapmaya başlayınca oluyor. Sadece yapmaya başlamak yeterli." diye konuştu.

"Yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi bizi motive ediyor"

"Düşük Maliyetli Lineer Motor Tahrikli Özgün Metro Sistemi" projesiyle demir yolu kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanan Yıldız Teknik Üniversitesi ekibinden Zehra Kartal da projeyle metroların daha düşük maliyetli ve daha çevreci hizmet vermesini amaçladıklarını kaydetti.

Lineer motor tahrikli sistemle kuvvet artırımı için ekstra dişlilere ihtiyaç duyulmadığını dile getiren Kartal, "Demir yollarında lineer motor tahrikli metro sistemleri üzerinde çalışmalar yapıyorduk zaten. Yarışmayı görünce 'Neden başvurmayalım' diye düşündük. Bu projeyi prototip olarak yaptık. Bunu hayata geçirmek için de pilot illerde uygulamayı sürdürebiliriz. Daha sonra tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayabiliriz." ifadesini kullandı.

Mansiyon ödülü kazanan öğrencilerden Kadirhan Okay da halihazırda demir yolunda engellilere yönelik kullanılan turuncu masa uygulamasını geliştirmeyi amaçladığını anlattı.

Uygulamanın kapsamının genişletilmesine ve yapay zeka teknolojileri ile demir yollarındaki güvenlik ağlarının entegrasyonuna yönelik proje hazırladığını kaydeden Okay, "Yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi gençler olarak bizi motive ediyor." dedi.

"Türkiye'nin hidrojen alanında hub olma projesi"

Havacılık kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibinden Furkan Başköse de "Hydrohub Türkiye 2053" projesiyle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Başköse daha önce hava araçları üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatarak, bu çalışmaları yaparken ekosistem üzerinde bir çalışma olmadığını gördüklerini ve projeyi tüm ekosistemi kapsayacak şekilde dönüştürdüklerini belirtti.

Başköse, Türkiye'nin havacılık alanında ciddi bir potansiyeli olduğunu vurgulayarak, "Projemiz, Türkiye'nin hidrojen alanında hub olma projesi diyebiliriz. Özellikle ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için çeşitli çalışmalar yaptık. Ülkemizin havacılık alanında hub bölgesi olmasını, bu alanda hidrojen enerjisinin aktif bir şekilde kullanılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.