Gemi Adamlarının İaşe Bedeli Yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gemi adamlarına ödenecek iaşe bedelinin 98 liradan 170 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 98 liradan 170 liraya yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Alınan karara göre, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 170 lira olması kararlaştırıldı. Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 98 lira veriliyordu. - ANKARA