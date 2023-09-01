Gemi Adamlarının İaşe Bedeli Yükseltildi

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 98 liradan 170 liraya yükseltildi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Kurul, 16 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 170 lira olmasını kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 98 lira veriliyordu.