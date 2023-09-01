Gemi Adamlarına İaşe Bedeli Yükseltildi

İAŞE servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 98 liradan 170 liraya yükseltildi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Gemi Adamları İaşe Tespit Kurulu Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından karara ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 98 liradan 170 liraya yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.