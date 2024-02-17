Gelir Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Tarihlerinde Değişiklik
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılacak olan gelir uzman yardımcısı alımı sınav ve başvuru tarihlerinde değişiklik yapıldı. Sınav ön başvuruları 18-25 Nisan, nihai başvurular ise 10-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Giriş sınavının yazılı bölümü ise 29 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) istihdam edilecek 1271 gelir uzman yardımcısı alımına yönelik yapılacak sınav ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gidildi.
GİB'in konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu sınava ön başvurular 18-25 nisan, nihai başvurular ise 10-16 mayıs tarihlerinde alınacak.
Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran'da Ankara'da yapılacak.