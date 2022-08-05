Geleneksel markete geleneksel davet

Seferihisarlı kadınlar, Harım'dan adıyla yola çıktıkları geleneksel marketin açılışını geleneksel bir davetle yaparak vatandaşlara nostalji yaşattı.

Seferihisar Hanımeli Kadın Kooperatifi tarafından 6 Ağustos'ta açılacak olan Harım'dan market ve restoranın açılış daveti, Seferihisarlıların anılarını canlandırdı. Seferihisar'ın geleneklerini yaşatmak amacıyla yola çıkan kooperatif üyesi kadınlar, vatandaşları açılışa çağırmak için Seferihisar'a özgü, eski usul bir davetiye dağıtımı yaptı. Ellerinde şeker dolu sepetle açılış davetiyelerini ikramlarla dağıtan kadınları görenler, eski günlere dönüp, nostalji yaşadıklarını söyledi.

"Eski günlere döndük"

Ellerinde şekerli sepetlerle davetiye dağıtan kadınları görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Naciye Yılmaz, "Önce anlamadım, düşündüm, bunu hala birilerinin yapabileceğini düşünemedim açıkcası. Sonra davetiye uzatınca adeta eski günlere döndüm. Seferihisarlı kadınlarımızın bu kadar yürekten, bu kadar güzel bir adım atmaları bizi çok mutlu etti. Çok güzel düşünülmüş, Seferihisar'ımızın kesinlikle buna ihtiyacı vardı" dedi.

Öte yandan davetiye dağıtan kadınlar, gençlere davetiye verirken, eski gelenekten bahsetmeyi ve tanıtmayı da unutmadı. Seferihisar'ın geleneksel lezzetlerinin buluşacağı ve girişimci kadınlara gelir kapısı olacak olan Harım'dan, 6 Ağustos Cumartesi günü saat 11: 00'de Seferihisar merkezde açılıyor. İçerisinde hem organik marketi hem de restoranıyla hazır bulunacak olan hizmet noktasının açılışında, geleneksel bir lezzet olan keşkek ikram edilecek. - İZMİR