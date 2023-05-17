'Geleneksel ekipmanlar, profesyonel mutfaklarda dezavantaj yaratıyor'

Enerji tasarrufunun giderek daha fazla odak noktası haline gelmesinin nedenleri arasında; gaz, petrol ve elektrik maliyetlerinin artması sıralanırken diğer yandan, çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilirlik gibi konuların kamuoyunda yankı uyandırması yer alıyor.

Enerji tasarrufunun giderek daha fazla odak noktası haline gelmesinin nedenleri arasında; gaz, petrol ve elektrik maliyetlerinin artması sıralanırken diğer yandan, çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilirlik gibi konuların kamuoyunda yankı uyandırması yer alıyor. RATIONAL Türkiye'nin Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yetkilisi Gamze Güler, "Özellikle Türkiye'de mevcut geleneksel mutfak ekipmanlarının enerji değerleri sürdürülebilirlik ve karbondioksit emisyonu açısından büyük dezavantajlar yaratıyor. Yeni alınan geleneksel mutfak ekipmanları da bu dezavantajları çözmek yerine, sorunların devamına yol açıyor" dedi.

Restoranlarda, yemekhanelerde, hastanelerde ve endüstriyel tarzda yemek yapılan her yerde yatırım kararı alınırken, fiyatın yanında enerji tasarrufu ve daha düşük karbondioksit emisyonu üretmek gibi konular da her geçen gün daha büyük önem kazanıyor.

Gamze Güler, "Enerji krizi ve yükselen enerji maliyetlerinden dolayı RATIONAL pişirme sistemlerimizin enerji değerleri hakkında sıkça sorular alıyoruz. ENERGY STAR ® sertifikasına sahip teknolojik pişirme sistemimiz iCombi Pro ile müşterilerimiz enerji tasarruflu ekipman satın aldıklarının güvence belgesine sahip oluyor" diye konuştu.

Güler, konuşmasını "İnovatif bir şirket olarak sektörümüzde teknoloji ile sürdürülebilirlik ve çevre adına sağladığımız faydadan dolayı, RATIONAL çalışanları olarak mutluluk duyuyoruz" diyerek tamamladı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ocak 2023'teki yayınladığı son raporunda, ENERGY STAR® sertifikasına sahip olan tüm iCombi Pro pişirme sistemlerinin diğer sertifikasız standart fırınlara göre güçlü bir performans ve daha yüksek enerji tasarrufu sağladığını onaylıyor. Bu tasarrufu sağlamasındaki en önemli nedenlerin başında, iyi bir yalıtım ve kapı cam kaplamasının geliştirilmiş olması geliyor. EPA, İCombi Pro modellerinin diğer sertifikasız standart modellere göre yaklaşık yüzde 30'a varan bir enerji tasarrufu sağladığını belirtiyor.