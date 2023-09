İSTANBUL-İSTANBUL-GELECEĞİN KADIN LİDERLERİ PROGRAMININ 13'ÜNCÜ DÖNEM MEZUNİYETİ GERÇEKLEŞTİ

Geleceğin Kadın Liderleri programı 250 mezun daha verdi

İSTANBUL, (DHA)- Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle geleceğin liderlerini yetiştirmek hedefiyle hayata geçirilen Geleceğin Kadın Liderleri programının 13'üncü dönem mezuniyeti gerçekleşti.

Genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek, profesyonel iletişim ağlarını genişletmek, iş arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2010 yılında başlatılan program, 13'üncü yılında daha da güçlenerek başarıyla tamamlandı. KAGİDER ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle 25-27-28-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen programın yeni mezunları, yüz yüze düzenlenen açılışın ardından üç günlük dijital eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bu yıl yapılan başvuru arasından 250 genç kadın programdan mezun oldu ve 'Geleceğin Kadın Liderleri' mezunlarının sayısı Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bin 750'ye ulaştı.

'KADIN İŞ HAYATINDA ALDIĞI EĞİTİM VE KAZANIMLA TOPLUMUN HER NOKTASINA DOKUNUYOR'

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, programın açılış konuşmasında, şunları söyledi:

'Bu yıl 21.yılını kutlayan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER 46 sektörden 460 kadın girişimci üyesi ile 21 yıldır girişimciliğin desteklenmesi, yeni girişimci potansiyellerinin yaratılması, Türkiye'de istihdamda kadının rolünün ve oranlarının artması için çalışan ve bu konuda projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. Genç kadınlara dokunuyor olmak çok önemli, çünkü okul bittikten sonra iş hayatına başlayan kadınların iş dünyasına adapte olmaları gerekiyor. Bizim onlara yol gösterici olmamız, liderlik programlarından bahsetmemiz lazım. Genç kadınları iş hayatına hazırlamak, onlara destek olmak için 2010 yılında başladığımız, 2011 yılından itibaren Sanofi ailemiz ile devam ettiğimiz, çok uzun yıllardır sürdürülebilir bir proje olan ve bugün 13'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Geleceğin Kadın Liderleri projesinde bir araya geldik. Bugüne kadar bin 500 mezunumuz oldu ve her biri birbirleri ile iletişimini sürdürüyor, birbirlerini cesaretlendirip acı ve tatlı günlerini heyecanlarını paylaşıyor. Bu yıl da 250 genç kadın lider programdan mezun oluyor. Genç kadın liderlerimiz toplamda bin 750 kişi olacak ama onların dokundukları kişileri de düşündüğümüzde on binlerce kişiye dokunmuş oluyoruz. Her bir kadın aldığı eğitim ve kazanımlar sonucunda iş hayatına başlayarak toplumun her noktasına dokunuyor. O yüzden genç kadınların iş hayatında olması ve onlara liderlik noktasında destek olmak açısından bu eğitimler çok değerli ve önemli.

'KADINLARIN TÜRKIYE'DEKİ ISTIHDAM ORANI ERKEKLERİN YARISI KADAR'

Sanofi Türkiye, Levant ve İran Özellikli Tedaviler Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu ise 'Sanofi olarak cinsiyet eşitliliğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Hem kendi içimizde hem de toplumda bu kapsamda büyük bir fark yaratmak istiyoruz. Toplumda daha fazla farkındalık yaratmayı hedefleyerek KAGİDER ile çıktığımız bu yolda Geleceğin Kadın Liderleri programı bizim için çok kıymetli. Verilere baktığımızda, kadın istihdamının yüksek olduğu yerlerde büyümenin daha fazla olduğunu görüyoruz. Toplumdaki herhangi bir gelişmenin ise ancak erkek ve kadının birlikte var olduğu noktada olabileceğine inanıyoruz. Kadınların şu anda Türkiye'deki istihdam oranı erkeklerin yarısı kadar. Bu noktada kadınların kendilerini hazırlamaya ve özgüvenli olarak ilerlemeye ihtiyaçları var. Bu yüzden KAGİDER ile Geleceğin Kadın Liderleri programını başlattık. Bu program ile genç kadınlarımız çok önemli bir eleme sürecinden geçiyor. Ardından çok yoğun bir eğitim programına dahil oluyorlar. İş hayatında nelere dikkat etmeleri gerekir, değişen trendler neler, bir işe başvuru sırasında hangi konulara dikkat etmeleri lazım gibi birçok konuyla ilgili pratikler yapıyorlar. Aynı zamanda farklı sektörlerden profesyoneller ve girişimciler ile belirli konuları ele alma fırsatı yakalıyorlar. Hem networklerini geliştiriyor hem de yeni şeyler öğreniyorlar. Aynı zamanda belirli konularda onlardan daha önce deneyim yaşamış kişilerden mentorlük alıyorlar. Böylece çok daha hazır bir şekilde iş hayatına başlıyorlar' şeklinde konuştu.

Programdan şimdiye kadar bin 500 kişi mezun olduğunu söyleyen Yunusoğlu, 'Bugün 250 kişi daha ekleniyor. Mezunlarımızın yüzde 92'si iş hayatına atıldı. Programın bu bağlamda da ciddi bir etki yarattığını düşünüyoruz. Özellikle bu proje ile ilgili sosyal etki raporu hazırlattık ve yaptığımız her bir liralık yatırımın ekonomiye 6 liralık etkisi olduğunu gördük. Ayrıca programımıza katılan kadınlar, çevresindeki diğer kadınlar ile programdan öğrendiklerini paylaşıyor. Yani program sadece burada mezun olan kişilere etki etmiyor; mezunlarımız burada öğrendiklerini diğer genç kadınlarla paylaşarak onların da daha özgüvenli olmalarını sağlıyor. Kısacası çok daha büyük bir çemberi etkileme şansları oluyor' dedi.

'HEDEFİMİZ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERDE YÜZDE 50, LİDER TAKIMDA DA YÜZDE 40 ORANINI YAKALAMAK'

Türkiye'de kadınların iş hayatına adapte olma veya istihdam edilme noktasında ne gibi öncülüklere ihtiyaç olduğuyla ilgili açıklama yapan Yunusoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'Buradaki en önemli konulardan biri firmaların içindeki insan kaynakları süreçleridir. Bunların içinde işe alım, işe alımla ilgili hedefler, kadınların özgüvenini de artıracak şekilde yapılan gelişim programları, sadece kadınların değil çevrenin de onları desteklemesi yer alıyor. Bir diğer önemli konu ise toplumda etki yaratmaktır. Bu noktada KAGİDER ile yaptığımız projeyi örnek gösterebiliriz. Bu konuda Sanofi olarak yaptığımız çalışmalardan bir diğeri ise üst yönetimimizde globalde bir hedef verilmesidir. Bu tip hedefler çok önemli. Sanofi olarak üst düzey yöneticilerde kadın oranını yüzde 50'ye, yönetim ekibinde ise yüzde 40'ı çıkarmayı hedefliyoruz. Ülke içinde bakacak olursak Türkiye'de bu konuda güzel bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Müdür ve üzeri kademe pozisyonlarımızın yüzde 56'sı kadınlardan oluşuyor. Kadın ' erkek birlikte konuyu odağımıza alarak atacağımız adımlar çok değerli olacaktır. Bir diğer taraftan bu konudaki çalışmalarda sürdürülebilirliğin öneminin de unutulmaması gerekiyor. Bu kapsamda Geleceğin Kadın Liderleri programının 13'üncüsünün tamamlanıyor olması çok değerli.?