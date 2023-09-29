Geleceğin Kadın Liderleri programı, Cumhuriyet'in 100. yılında mezun sayısını 1.750'ye ulaştırdı

Sanofi Türkiye ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde geleceğin liderlerini yetiştirmek hedefiyle hayata geçirilen Geleceğin Kadın Liderleri programının 13. dönem mezuniyeti gerçekleşti.

Genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek, profesyonel iletişim ağlarını genişletmek, iş arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2010 yılında başlatılan program, 13. yılında daha da güçlendi.

KAGİDER ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen programın yeni mezunları, ilk gün Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin Fulya'daki yerleşkesinde düzenlenen açılış etkinliğinin ardından 3 günlük dijital eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Başvurular arasında programa katılmaya hak kazanan 250 genç kadın Cumhuriyet'in 100. yılında mezun oldu. Böylece 2010 yılından bu yana programdan mezun olan "genç kadın liderlerin" sayısı 1.750'ye ulaştı.

"Yaptığımız her 1 liralık yatırımın, 6 katı kadar bir dönüşü oldu"

Sanofi Türkiye, İran ve Levant Özellikli Tedaviler Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanofi olarak kapsayıcı çeşitliliğe önem verdiklerini belirterek, farklılıklardan ve çeşitlilikten güç aldıklarını söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kendileri için önemli bir alan olduğunu aktaran Yunusoğlu, "Bunu şirket içinde de önceliklendiriyoruz. Kadınların, hem çalışanlarımız içindeki hem de yöneticiler içindeki oranı noktasında önemli hedeflerimiz var ve genel olarak bu hedeflere ulaştığımızı söyleyebilirim. Toplumda bir etki yaratabilmeyi de önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınlar iş gücünün bir parçası olduğunda bunun ekonomiye çok ciddi bir etkisi var." diye konuştu.

Yunusoğlu, Geleceğin Kadın Liderleri projesinde hedeflerinin genç kadınları iş hayatına hazırlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Program kapsamında, KAGİDER ile 13 yıldır çok kapsamlı eğitimler veriyoruz. Salgın döneminde online olarak devam etsek de bu yıl tekrar fiziki olarak buluştuk, hibrit olarak devam edeceğiz. Genç kadınlarımızı yoğun bir programla iş hayatına hazırlıyoruz. Onlara mentorlar atıyor, birbiriyle ilişkiler geliştirmesini sağlıyoruz. Kocaman bir aileyiz, bugün bu aileye dahil olan 250 gencimizle 1.750 mezun sayısına ulaşmış olduk. Bu programın içinde yer almış genç kadınlarımızın yüzde 92'si şu anda çalışıyor. Bu oran, programın çok iyi bir etki sağladığını bize gösteriyor."

Yunusoğlu, programın sosyal etki analizini de yaptıklarını belirterek, "Bu proje için yaptığımız her 1 liralık yatırımın aslında 6 katı kadar bir dönüşü var. Bu çok değerli. Hem ekonomiye dönüşü hem kadınların hayatındaki dönüşüm. Bir taraftan da yine yapılan çalışmalarda şu görülüyor; bu programın içinde olan genç kadınlarımız, öğrendiklerini kendilerine saklamamış. Çevrelerindeki genç kadınları da bu konuyla ilgili bilgi vermiş, farkındalıklarını artırmış, onların öz güvenini artırmışlar, birbirlerini etkileyerek bu programlara dahil olmalarını sağlamışlar." açıklamasında bulundu.

"21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kadınların yanında olmaya devam edeceğiz"

Programın açılışında konuşan KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, profesyonel hayata girmek üzere olan üniversite öğrencisi ya da mezun kadınları önemsediklerini belirterek, kadın girişimciler için projeler, eğitim programları hayata geçirirken mutlaka gençlere öncelik verdiklerini söyledi.

Özellikle 18-25 yaş gençlerde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak ve genç kadınların girişimci olmalarına ön ayak olmak istediklerini aktaran Bezircioğlu, şöyle devam etti:

"Bu anlamda eşit fırsatlara ulaşmakta zorlanan genç kadınları iş hayatına hazırlamak için Sanofi Türkiye ile 13 yıldır sürdürdüğümüz Geleceğin Kadın Liderleri projesi bizim için ayrı bir öneme sahip. Projeye her yıl artan bir ilgi olduğunu görmek de bizleri çok sevindiriyor. Ben bu sene programdan mezun olan tüm geleceğin kadın liderlerini tebrik ediyor, hepsine başarılar diliyorum. Önümüzdeki yıllarda tıpkı daha önceki mezunlarımızın olduğu gibi yeni mezunlarımızın da başarılarıyla gurur duyacağımıza yürekten inanıyorum."

Bezircioğlu, kendilerinin 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kadınların hayatın her alanındaki temsil edilmesini destekleyecek çalışmalara devam ederken, kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk çalışmalarımızı sürdüreceklerini bildirdi.

"Türkiye'de fırsat eşitliği modelinin ilk sertifikasyonunu alan şirketiz"

Sanofi Türkiye ve Levant Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya da Sanofi Türkiye olarak, sağlık alanında imza attıkları öncü ve başarılı işler kadar, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretmenin ve fayda yaratmanın kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Bir ülkenin gelişimi, refahı ve geleceğinin ancak kadın ve erkek, tüm toplumun katkısıyla sağlanabileceğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'de fırsat eşitliği modelinin ilk sertifikasyonunu alan şirket olarak bünyemizdeki kadın yönetici oranını artırmayı, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konusunda sürdürülebilir hedefleri hayata geçirerek fırsat eşitliği ve toplumsal farkındalık yaratmayı taahhüt ediyoruz. Bu vizyona paralel olarak hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Geleceğin Kadın Liderleri ile bugün 13 yılı geride bırakıyor olmak oldukça mutluluk verici.

Genç kadınların iş hayatlarına donanımlı bir başlangıç yapmalarını sağlamada büyük katkısı olan bu projemizin ülkemizde örnek, uzun soluklu ve sürdürülebilir başarı hikayeleri yarattığını bilmek bizler için çok kıymetli. Bu yılın yeri hepimiz için ayrıca çok özel. Cumhuriyetimizin 100. yılında da aynı hevesle geleceğin lider kadınlarına destek vermeye devam edebilmiş olmak ve bu sene de iş hayatına adım atacak yüzlerce genç kadının daha yanlarında olabilmek bizler için gurur verici."

Katılımcılar, sektörler temsilcilerinden doğrudan bilgi aldı

Verilen bilgiye göre, programda yer alan 250 katılımcı, işe girişlerinde kendilerine faydalı olabilecek; "mülakat simülasyonları", "teknoloji", "proje yönetimi", "girişimcilik ve sürdürülebilirlik" gibi eğitimlerin yanı sıra "iş hayatlarına yön verecek hikaye anlatıcılığı", "toplumsal cinsiyet eşitliği", "ilişki tasarımı" eğitimler alarak sertifikasyon sürecinden geçti.

Ayrıca katılımcılar; speed networking panelleri ile farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansı yakaladı.

Eğitimlerin sonunda sertifika alan genç kadınlar, bugüne kadar programdan mezun olan 1.500 kadının yer aldığı e-mail ağına da dahil edildi.