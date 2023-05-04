Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler Çalıştayı Ankara'da yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yeni teknolojilerin ortaya çıkarılması amacıyla Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler (GHOST) Çalıştayı dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Merkez Orduevi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, SSB Başkanı İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile firmalar, araştırma enstitüleri ve üniversite temsilcileri katıldı.

Açıklamada çalıştayda yaptığı konuşmasına yer verilen SSB Başkanı Demir, GHOST'u Türk savunma sanayinin ufkunun ulaştığı noktayı göstermesi açısından önemli gördüğünü belirterek, "Üniversitelere ve sektörümüze burada önemli görevler düşüyor. Çok geniş bir işbirliği ortamı oluşturmalıyız. Çalıştay Türkiye Yüzyılı vizyonuna büyük katkı sunacak. Bize geniş bir vizyon sunacağına inandığım bu projenin geniş bir yol haritasıyla devamının gelmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında yarışma çağrısı açıldı

SSB koordinasyonunda, ASELSAN başta olmak üzere TÜBİTAK, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve STM'nin katılımlarıyla geleceğin harekat ortamının resmini çizerek, yeni teknolojilerin ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenen çalıştay kapsamında yarışma çağrısı açıldı.

Yarışmaya Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, savunma sanayi firmaları çalışanları ve araştırma üniversitelerinde görev alan akademisyenler katılabilecek. Yarışmayla Türk savunma sanayi için hayal edilen konseptlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Başvurular 12 Haziran'a kadar sürecek, yarışmanın ilk aşama sonuçları temmuz ayı içerisinde açıklanacak. İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan kurgu sahiplerine eğitim verilecek ve tekrar senaryolarını gözden geçirmeleri için fırsat verilecek. İkinci aşama sonuçlarıysa eylül ayında yapılacak olan ödül töreni ile açıklanacak. En iyi altı kurguya ödüller verilecek. Bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanan çalıştay kapsamında kasım ayı içerisinde en iyi kurgulardan konseptlerin belirleneceği, bu konseptlerin çoklu parametreli simülasyonlarla zenginleştirilerek teknoloji konularının çıkarılacağı teknoloji belirleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

"Gelecek şimdi başlar" temasıyla gerçekleştirilecek GHOST ile ayrıca geleceğin harekat ortamının hayal edildiği kurgulardan, oyun değiştirici konseptlere, çığır açıcı yeni teknolojilere, oyun değiştirici ürünlere ve sahada taktik üstünlüğe ulaşılması hedefleniyor. Böylece Türk savunma sanayi için 2050 sonrasındaki harekat ortamına ışık tutacak kurgular ve konseptler oluşturulacak.

GHOST ile son günlerde TCG Anadolu, Hürjet, Kaan, Kızılelma gibi milli ürünlerle dünya markası haline gelen Türk savunma sanayi ekosisteminin çığır açıcı teknoloji sahipliği ile oyun kurucu olarak geleceğe hazır hale getirilmesi de amaçlanıyor.