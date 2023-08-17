Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kapılarını Açıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenecek olan Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 100 firma ve 200 markayı ağırlayacak. Fuar, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki bilgi ve teknolojiyi üreticilerle buluşturmayı hedefliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kapılarını ilk kez açmaya hazırlanan Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarı 100 firma ve 200 markayı ağırlayacak.

Bu sene ilki Gediz çok hedefli kapalı fuar alanında gerçekleştirilecek olan Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak. 7 Eylül tarihine kadar açık kalacak fuar tarım ve hayvancılık sektörlerinde bilgi ve teknolojiyi üreticilerle buluşturacak. 80 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda yerli ve yabancı 100 firma ve 200 marka yer alacak.

Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile ilgili konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, "Eylül ayında gerçekleşecek fuar için birçok firma ve marka fuarda yer almak için başvuruda bulundu. Firmalar fuarımızda yer alarak 4 gün boyunca ürünlerini tanıtacak. Vatandaşlarımızda tarım ve hayvancılık sektöründe gerçekleşen yenilikleri görecek, teknolojilerle tanışacak. Çevre il ve ilçelerden 80 bin üzerinde vatandaşın fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz. İnsanların fuar için Gediz'e gelmesi ilçe ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Tüm hemşerilerimizi fuarımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA