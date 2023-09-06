Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarı 80 Bin Ziyaretçi Bekliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu sene ilk kez düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarına 80 bin ziyaretçi beklenildiği bildirildi.

Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılmasının ardından fuar alanında stantlar vatandaşların akınına uğruyor. Özellikle yerli üretim yapan firmalar ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını belirtiyorlar.

Bu çerçevede fuara bütün vatandaşları davet eden Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, bu sene ilki düzenlenen Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarının çiftçiler açısından tarımsal araç ve gereçleri yerinde görerek, tarımda kullanılabilmesi adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Tarım ve Hayvancılık sektörü insanlığın varoluşundan beri süregelen, insanlık açısından son derece önemli yaşamın sürdürülmesi bakımından zorunlu bir sektör olduğunu ifade eden Alkan, "Birincisini gerçekleştirdiğimiz Tarım ve Hayvancılık Fuarına 80 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

Tarım ve hayvancılığın önemine değinen Alkan, "Ülke nüfusunun beslenmesini sağlaması, milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunması gibi nedenler Tarım ve hayvancılığı ülke ekonomisi bakımından vazgeçilmez sektör halindedir" şeklinde konuştu.

Tarımda yeni teknolojik araç ve gereçlerin kullanım gerekliliğine de vurgu yapan Alkan, "Tarımda yeni teknolojik araç ve gereçlerini yeni tekniklerin kullanılması; gerek tarımın daha verimli yapılmasına gerekse çiftçilerin omuzlarındaki yükün azaltılmasına büyük bir katkı sunmakta, gayrisafi milli hasılanın artışını sağlamaktadır.Dünya üzerinde artan nüfus ve şehirleşme oranı tarımsal üretimde artışı zorunlu halde. Bu bakımdan tarımsal üretimde teknolojiye teknolojilerin olumlu ihtiyaç vardır. Bu teknolojik araç ve gereçlerin çiftçilerimiz tarafından kullanılabilmesi için de devletimizin, kırsal kalkınma ajanslarının, ziraat odalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Fuarın Kütahya'ya, Gediz'e tüm bölge il ve ilçelerine, iştirakçi firmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA