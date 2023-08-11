Gediz'de Ekmek Fiyatları Zamlanarak Yükseldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4 liradan satılan 210 gram çarşı ekmeği zamlanarak, 7 liradan satılmaya başlandı. Artan ekmek maliyetleri nedeniyle birçok gıda ürününün fiyatlarının artmasının ardından uzun süredir 4 liradan satılan ekmek fiyatı zamlanarak 7 liraya yükseldi. Ekmek zammının habercisi olan simit ve poğaçalar geçtiğimiz günlerde yeni tarifeyle satılmaya başlanmıştı. 100 gram simit 7 liradan yine 100 gram poğaçalar ise 10 liradan satışa sunulmuştu. Bu çerçevede Gediz'de en çok satılan pazar ekmeği 7 TL, simit 7 TL, poğaça 10 TL, pazar çöreği 35 TL, ev ekmeği 35 TL'den satılmaya başlandı.