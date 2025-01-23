Üye Girişi
Haberler
78 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

78 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili korkunç ihmal
Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti

Tüm kimlikler tespit edildi! İşte yangın faciasındaki can kaybı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı

Gediz'de 2024 Yılı Konut Satışları: İpotekli Satışlar Düşüşte

Gediz'de 2024 Yılı Konut Satışları: İpotekli Satışlar Düşüşte
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2024 yılında toplam 471 konut satışı gerçekleşti. İpotekli satışların 21 ile sınırlı kalması dikkat çekerken, ilk el ve ikinci el satışlar arasında da önemli bir dağılım gözlemlendi. Aylık satılara yönelik detaylar ise yılın en yoğun zamanlarının Ağustos ayında yaşandığını gösteriyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı boyunca toplam 471 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 21'i ipotekli, 450'si ise diğer satış kategorisinde yer aldı. İlçe genelinde 173 ilk el satış ve 279 ikinci el satış yapıldığı kaydedildi.

2023 yılına bakıldığında, Gediz'de toplamda 472 konut satışı gerçekleşmişti. Bu satışların 57'si ipotekli, 415'i ise diğer satış olarak kaydedilmişti. Ayrıca, 219 ilk el satış ve 253 ikinci el satış yapılmıştı. 2024 yılı, toplam satış sayısı bakımından bir önceki yıla oldukça yakın bir performans gösterirken, özellikle ipotekli satışların ciddi şekilde azaldığı gözlemlendi.

2024 yılı boyunca Gediz'de konut satışları aylık olarak değişiklik gösterdi. Ocak ayında 40, Şubat ayında 26, Mart ayında 30, Nisan ayında 26, Mayıs ayında 23, Temmuz ayında 48, Ağustos ayında 68, Eylül ayında 55, Ekim ayında 65, Kasım ayında 46 ve Aralık ayında 44 konut satışı gerçekleştirildi. Haziran ayında ise herhangi bir konut satışı yapılmadı. Ağustos, 68 satış ile yılın en hareketli ayı olurken, Haziran ayında satış yapılmaması dikkat çekti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor
img

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
img

İşte yılın ilk ayı için tüketici güveni rakamları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

ABD'de yeni felaket! 30 binden fazla kişi için tahliye emri
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Geçmişte söyledikleri saf değiştiren Kürşad Zorlu'nun peşini bırakmıyor

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Tepkiler nedeniyle hesabını kapattı
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı
Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.